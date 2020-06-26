فيديو .. وفاء عامر توجه رسالة شكر إلى أطباء وتمريض مصر

وجهت الفنانة وفاء عامر رسالة شكر إلى أطباء وتمريض وعمال نظافة مصر، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وصرحت وفاء من خلال فيديو قائلة: شكرًا أطباء و تمريض مستشفيات مصر .. شكرًا من كل قلوبنا، وذلك علىتضحياتكم العظيمة

من أجل المحافظة وسلامة أرواح المصريين الغالية.

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يذكر أن الفنانة وفاء عامر تشارك في بطولة مسلسل إلا أنا، والمسلسل من تأليف يسري الفخراني، وإخراج محمد أسامة، وبطولة كل من صبري فواز، كمال أبو رية، محمد علاء، سناء عمران، محمد حمدي،

محمد فتحي، طارق راتب، حسن عبد الفتاح، محمد دسوقي، محمد كامل، مجدي السباعي، ياسر علي ماهر، سلمى غريب، محمد العمروسي، أروى جودة، طارق عبد العزيز، أحمد صفوت، عبير فاروق، هبه عبد الغني، محمد التاجي، كارولين خليل، محمد المغربي، هاجر عفيفي، بيومي فؤاد، نور محمد، نانسي صلاح، جميلة عوض، محمد شاهين، كندة علوش، حنان مطاوع، نادية رشاد، ديانا هشام، صفاء جلال، رضوى جودة.