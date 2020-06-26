الليلة.. بلاك تيما تقدم حفلا غنائيا اون لاين

يقدم فريق بلاك تيما، حفلا غنائيا بدون جمهور عبر خاصية "اللايف" مساء اليوم، الجمعة، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساء، عبر صفحتهمععلى موقع التواصل الاجتماعيالشهير "فيسبوك، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن مفاجأة خلال الحفل.
ومن المقرر أن يقدم بلاك تيما خلالالحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة التي يحبها ويتفاعل معها الجمهورر.
يذكر أن آخر ألبومات بلاك تيما "لون الكاكاو" ضم 5 أغنيات، وحقق نجاحا كبيرا على السوشيال ميديا وموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.
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