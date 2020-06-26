ريهام عبدالغفور تطالب جمهورها بالدعاء لرجاء الجداوي

طالبت الفنانة الشابة ريهام عبد الغفور، جمهورها بالدعاء لرجاء الجداوي، عبر نشرها صورة للجداوي عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام. علقت عبدالغفور قائلة "أرجو الدعاء لأمي الثانية وحبيبتي وأكرم وأحن وأطيب إنسانة وأم وصديقة وزميلة". إنسانة وأم وصديقة وزميلة". أضافت ريهام داعية لرجاء الجداوي "ربنا يقومك بالسلامة حبيبتي ويرجعك لينا بألف سلامة". Advertisements تفاعل عدد كبير من رواد منصات التواصل الاجتماعي مع دعاء ريهام عبدالغفور لرجاء الجداوي، فحصلت على 13 ألف إعجاب والعديد من التعليقات من بينهم الفنانة صبا مبارك وحنان مطاوع. مع دعاء ريهام عبدالغفور لرجاء الجداوي، فحصلت على 13 ألف إعجاب والعديد من التعليقات من بينهم الفنانة صبا مبارك وحنان مطاوع. يذكر أن ريهام عبد الغفور شاركت في مسلسل زي الشمس الذي عُرض العام الماضي وأثار ضجة على منصات التواصل الاجتماعي.

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