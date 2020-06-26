صورة امرأة في الحرس الملكي السعودي تشعل وسائل التواصل… “نفتخر بك”

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 26 يونيو 2020 06:19 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 26 يونيو 2020 06:19 مساءً - مشاركة

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أثارت صورة لامرأة في الحرس الملكي السعودي اهتماما كبيرا في وسائل التواصل الاجتماعي، بحيث تم تداولها على نطاق واسع بوسم “الحرس الملكي”.

وتظهر في الصورة امرأة بالزي الرسمي للحرس الملكي السعودي، وقفت إلى جانب زميل لها، وقد وضعا كمامات واقية.

وقد أثارت الصورة استحسانا بين مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي حيث عبّروا عن “فخر كبير جدا” بالمرأة السعودية.