صورة امرأة في الحرس الملكي السعودي تشعل وسائل التواصل… “نفتخر بك”

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أثارت صورة لامرأة في الحرس الملكي السعودي اهتماما كبيرا في وسائل التواصل الاجتماعي، بحيث تم تداولها على نطاق واسع بوسم “الحرس الملكي”.
وتظهر في الصورة امرأة بالزي الرسمي للحرس الملكي السعودي، وقفت إلى جانب زميل لها، وقد وضعا كمامات واقية.
وقد أثارت الصورة استحسانا بين مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي حيث عبّروا عن “فخر كبير جدا” بالمرأة السعودية.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.