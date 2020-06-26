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متابعة بتجـــــــــــرد: عبر “ستوري” على تطبيق الصور إنستغرام، رفعت الممثلة المصريّة نيللي كريم لافتةً كُتب عليها عبارة “الختان جريمة… إحميها من الختان”.
وبذلك تكون نيللي كريم قد إنضمّت للحملة الّتي أطلقها المجلس القومي للمرأة في مصر لمكافحة ختان الإناث، ضمن إطار توعوي للعائلات في مختلف المحافظات والقرى المصريّة، ونشر معلومات عن مخاطر الختان على صحة الفتاة.
ولم تكن نيللي كريم الوحيدة الّتي دعمت رسالة هذه الحملة، بل نشر عدد من النجوم صور مشابهة، نذكر منهم لقاء الخميسي وشريف رمزي وأمير صلاح الدين.
كانت هذه تفاصيل خبر نيللي كريم ترفع لافتة: “لا للختان” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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