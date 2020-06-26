للمرّة الثالثة.. رئيسة وزراء الدنمارك تؤجّل حفل زفافها

متابعة بتجــــــــــرد: أجّلت رئيسة وزراء الدنمارك، ميتي فريدريكسون، حفل زفافها للمرة الثالثة حتى تتمكّن من حضور قمة الاتحاد الأوروبي.

وفي التّفاصيل، فتهدف هذه القمة لإنشاء صندوق إنعاش خاص بـ”كوفيد-19″ وستقام في 17 و18 تموز المقبل. وهو الاجتماع الأول الذي سيحضره الزعماء منذ فرض الإغلاق العام بسبب فيروس كورونا المستجد.

وكانت فريدريكسون تستعد للزواج من شريكها بو تينغبيرغ في 18 من تموز، لكنّها أفادت على موقع فيسبوك، بأنّه يتعيّن عليها أن تحمي مصالح الدنمارك أولاً.

وكتبت فريدريكسون على فيسبوك: “أتطلع إلى الزواج من هذا الرجل الرائع. ولكن من الواضح أن الأمر لن يكون سهلًا، والآن يُعقد اجتماع المجلس في بروكسل يوم سبت في شهر تموز، وهو الموعد الذي خططنا للزواج فيه”.

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وأضافت فريدريكسون أنّها ستتزوّج تينغبيرغ قريبًا من دون تحديد أي تاريخ آخر للزفاف، مؤكدة أن شريكها صبور جدًا، لحسن حظها.

ويُشار أيضاً إلى أنّ الزّوجين كانا يستعدان للزواج في صيف 2019، لكنّهما أجّلا حفل الزفاف آنذاك بسبب الانتخابات العامة.

إشارة الى أن الدنمارك والسويد والنمسا وهولندا ترى أن الصندوق المقترح، الذي تبلغ قيمته 750 مليار يورو، كبير جدًا، وتصر هذه الدول على أن تسدد الدول الأكثر تضررًا من الأزمة المنح التي تحصل عليها من الصندوق.