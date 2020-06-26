أول أميرة ببشرة سوداء ستكون محور لعبة في ملاهي ديزني

متابعة بتجـــــــــــرد: أعلنت شركة والت ديزني يوم الخميس أنّها ستجدد لعبة الملاهي “Splash Mountain” لتصبح عن الأميرة “تيانا”، أول أميرة ببشرة سوداء بين أميرات شركة الترفيه ونجمة فيلم الرسوم المتحركة “The princess and The frog” الذي صدر في العام 2009.

وقد جاء هذا الإعلان بعد الإحتجاجات الأخيرة على الإنترنت الّتي تتهم الفيلم بالترويج للأفكار العنصرية وبعد انتقاد للفكرة الحالية للعبة والمستندة إلى فيلم “Song Of The South” لعام 1946.

ومن جهتها، قالت ديزني في منشور إنها ستجري إعادة تصور كاملة قريبا لسبلاش ماونتن بقصة محورها الأميرة تيانا.

وأضافت الشركة: “تيانا امرأة عصرية وشجاعة وقوية تسعى وراء أحلامها ولا يحيد نظرها أبداً عما هو مهم حقاً. إنها قصة رائعة تتضمن شخصية رئيسية قوية”.

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وتقول العريضة المنشورة على موقع “Change.org” إن سبلاش ماونتن لعبة كلاسيكية محبوبة في متنزهات ديزني لاند في كاليفورنيا، ووالت ديزني وورلد في فلوريدا وطوكيو ديزني لاند، لكن تاريخها وقصتها مشبعة بمجازات عنصرية جدلية ونمطية للغاية من فيلم Song of the South للعام 1946.

ويُشار إلى أنّ شركات عديدة في هوليوود من بينها ديزني، تعيد النظر في أعمال من الماضي في ضوء تجدد مطالبات بالعدالة العرقية بعد وفاة الأميركي الأسود جورج فلويد خلال اعتقاله بمدينة منيابوليس.