Jun 26, 2020
كشفت الممثلة ديما بياعة في لقائها مع الإعلامي ايلي نخله في برنامج “ذا انسايدر بالعربي” عن خوفها الكبير على إبنها ورد بسبب اصابته بمرض المناعة الزائدة .
وقالت ديما أن فترة الحجر المنزلي بسبب أزمة كورونا كانت صعبة جداً، وتوجب عليها فرض الحظر الكلي في منزلها لأن “ورد” يخضع لعلاج تخفيض المناعة ما يجعله عرضة للإصابة بأي فيروس وهو ما حتم عليه عدم الخروج من غرفته بتاتاً .
من ناحية أخرى، أعلنت ديما خلال اللقاء عن توقف الفيلم السينمائي الذي كان سيجمعها بقصي خولي بسبب خلاف بينها وبين الشركة المنتجة التي وصفتهم بعدم الإحترافية .
وأشارت الى أنه لا مشاريع جديدة حالياً بسبب أزمة كورونا، وفضلت أن تكون بأمان هي وعائلتها الى حين انتهاء هذه الأزمة .
كانت هذه تفاصيل خبر ديما بياعة خائفة على ابنها بعد اصابته بهذا المرض المزمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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