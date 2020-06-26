‎ديما بياعة خائفة على ابنها بعد اصابته بهذا المرض المزمن‎

كشفت الممثلة ديما بياعة في لقائها مع الإعلامي ايلي نخله في برنامج “ذا انسايدر بالعربي” عن خوفها الكبير على إبنها ورد بسبب اصابته بمرض المناعة الزائدة .

‎وقالت ديما أن فترة الحجر المنزلي بسبب أزمة كورونا كانت صعبة جداً، وتوجب عليها فرض الحظر الكلي في منزلها لأن “ورد” يخضع لعلاج تخفيض المناعة ما يجعله عرضة للإصابة بأي فيروس وهو ما حتم عليه عدم الخروج من غرفته بتاتاً .

‎من ناحية أخرى، أعلنت ديما خلال اللقاء عن توقف الفيلم السينمائي الذي كان سيجمعها بقصي خولي بسبب خلاف بينها وبين الشركة المنتجة التي وصفتهم بعدم الإحترافية .

‎وأشارت الى أنه لا مشاريع جديدة حالياً بسبب أزمة كورونا، وفضلت أن تكون بأمان هي وعائلتها الى حين انتهاء هذه الأزمة .