بالصوت- “رحلة سعيدة” من كارول سماحة ولايف ستايلز ستوديوز

أطلقت النجمة اللبنانية كارول سماحة التعاون الأول مع شركة الانتاج لايف ستايلز ستوديوز في أغنية Bon Voyage وهي باللغتين العربية والفرنسية وبالتعاون مع DJ Youcef .

الأغنية تم اصدارها على طريقة “الأوديو” وستصبح متوفرة على مختلف منصات الموسيقى الرقمية تباعاً.

تتميز “Bon Voyage” أو “رحلة سعيدة” بإيقاعها السريع وطاقتها الايجابية رغم كل الظروف الصعبة التي يمر بها العالم.

Advertisements

وقد أثنى جمهور كارول على الأغنية حيث قام بتداولها عبر الشبكة العنكبوتية لما تضمنت من تجدد وطاقة وموسيقة مفعمة بالحياة بالاضافة الى منحها لقب سفيرة الفرح من خلال صوتها المميز.

يقول مطلع الأغنية: “ما تقلي وتعدلي ناوي تبعد وتسافر/تشرحلي تحلفلي من بعدك ابقى ناطر/وحياتك يا حبيبي رح إفتح صفحة جديدة/من قلبي عم قلك انشالله رحلة سعيدة/مش فارس احلامي شخص هيك درامي/ما بحب الدراما ما بحب الدراما/رح حاول هالكلمات قولا بكل اللغات”.

كارول صورت الأغنية في مصر مع المخرجة بتول عرفة التي كشفت انها تعمل على قدم وساق للانتهاء من أعمال تصحيح الوان الكليب، استعدادًا لطرحه في الفترة المقبلة على قناة “لايف ستايلز ستوديوز” الرسمية عبر موقع يوتيوب وعلى القنوات العربية وكافة المنصات الاجتماعية والاعلامية.