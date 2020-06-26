بالصوت- “رحلة سعيدة” من كارول سماحة ولايف ستايلز ستوديوز

Jun 26, 2020
أطلقت النجمة اللبنانية كارول سماحة التعاون الأول مع شركة الانتاج لايف ستايلز ستوديوز في أغنية Bon Voyage وهي باللغتين العربية والفرنسية وبالتعاون مع DJ Youcef .
الأغنية تم اصدارها على طريقة “الأوديو” وستصبح متوفرة على مختلف منصات الموسيقى الرقمية تباعاً.
تتميز “Bon Voyage” أو “رحلة سعيدة” بإيقاعها السريع وطاقتها الايجابية رغم كل الظروف الصعبة التي يمر بها العالم.
وقد أثنى جمهور كارول على الأغنية حيث قام بتداولها عبر الشبكة العنكبوتية لما تضمنت من تجدد وطاقة وموسيقة مفعمة بالحياة بالاضافة الى منحها لقب سفيرة الفرح من خلال صوتها المميز.
يقول مطلع الأغنية: “ما تقلي وتعدلي ناوي تبعد وتسافر/تشرحلي تحلفلي من بعدك ابقى ناطر/وحياتك يا حبيبي رح إفتح صفحة جديدة/من قلبي عم قلك انشالله رحلة سعيدة/مش فارس احلامي شخص هيك درامي/ما بحب الدراما ما بحب الدراما/رح حاول هالكلمات قولا بكل اللغات”.
كارول صورت الأغنية في مصر مع المخرجة بتول عرفة التي كشفت انها تعمل على قدم وساق للانتهاء من أعمال تصحيح الوان الكليب، استعدادًا لطرحه في الفترة المقبلة على قناة “لايف ستايلز ستوديوز” الرسمية عبر موقع يوتيوب وعلى القنوات العربية وكافة المنصات الاجتماعية والاعلامية.
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