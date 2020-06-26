بالصور- نادين نجيم تستمتع مع ولديها بطبيعة لبنان الخلابة

منذ أيام انتهت النجمة نادين ن. نجيم من تصوير مسلسل “2020” استعداداً لعرضه في رمضان 2021، وبعد أيام طويلة من التعب والمجهود قررت نادين ان تستمتع بوقتها وتمضيه برفقة ولديها لاستكشاف طبيعة لبنان الجميلة.

وبدأت نادين اليوم مشوارها من “بعقلين” حيث نشرت مجموعة صور رائعة لطبيعة لبنان الخلابة وكتبت: “هذا لبنان وهذه شلالات بعقلين … اجمل مناظر الطبيعة في بلدي الحبيب لبنان. قررت هذه السنة ان اكتشف انا وولدي جمال طبيعة لبنان بكل المناطق … لو ما في سفر ولكن في لبنان تشعر انك سافرت الله يحمي بلدي وشعبه ويرجّع ايام العزّ لبلدنا ولأمان لكل اللبنانيين منستاهل نعيش بفرح ونتمتع ببلدنا من دون هم ومشاكل ونكد“.

من جهة أخرى، كان موقع “الخليج 365” قد كشف طبيعة الاجتماع الذي جمع النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم مع المنتج صادق الصباح حيث سيتجدد التعاون بين نادين والشركة بمسلسل قصير يتألف من 15 حلقة تقريباً، رومانسي “لايت كوميدي” جميل جداً ومن المتوقع عرضه قبل رمضان 2021، على ان تبدأ نادين التصوير بعد أسابيع قليلة كي يصبح العمل جاهزاً للعرض.