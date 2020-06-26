دانا حمدان تظهر باطلالة جديدة عبر إنستجرام

نشرت الفنانة دانا حمدان صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي علي " انستجرام " ، وظهرت فىها بإطلالة ساحرة حيث رسمها أحد معجبيها لها ومن ابرز التعليقات عليها : "الجميلة المتميزة دايما ستي دانا هانم حمدان " ،"قمر ماشاء الله" ،"حلوة جدا" .

ومن الجدير بالذكر شاركت الفنانة دانا حمدان جمهورها عبر حسابها الشخصي علي "انستجرام " فيديو تتقمص فيه شخصية هند رستم في مشهد من فيلم "الزوج العازب"، جمع بين هند رستم ومحمود المليجي عرض فيلم "الزوج العازب" عام 1966، وهو من بطولة هند رستم، وفريد شوقي، ومحمود المليجي، وعبد المنعم مدبولي، وإخراج حسن الصيفي.

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