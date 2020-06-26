خالد سليم يحتفل مع جمهوره بعودة المقاهي

احتفالاً برفع الحظر عن شوارع القاهرة وعودة الحياة تدريجيا لطبيعتها، وبعد عودة المقاهي مرة أخرى للعمل، الأمر الذي لاقى احتفالًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي،

شارك الفنان خالد سليم، الجمهور على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الاحتفال بعودة المقاهي مرة أخرى بجزء من أغنيته الجديدة "اللي فات مات"، معلقا: "وأنت داخل القهوة يوم السبت".

الأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع أحمد عادل، ميكس وماسترينج أمير محروس، وإخراج ريشة سركيس، وكان من المفترض طرحها قبل شهر رمضان ولكن تم تأجيلها بسبب انتشار فيروس كورونا.

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وتعد أغنية "اللى فات مات" أولى أغنيات خالد سليم فى عام 2020، حيث إنها ضمن أكثر من أغنية سينجل ينوي طرحها على مدار العام، حيث يحضر لأغنية أخرى بعنوان "عشمني" من كلمات هشام صادق وألحان مدين وتوزيع أحمد عادل، ومقرر أن يصورها فيديو كليب أيضاً خلال الفترة المقبلة.

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