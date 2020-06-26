نشوى مصطفى تدعم حملة ”احميها من الختان“

شاركت الفنانة نشوى مصطفى دعمها لحملة المجلس القومى للمرأة بعنوان " احميها من الختان " ، لمناهضة ختان الإناث في مصر ، والجولة تستمر في أنحاء محافظات مصر .

يأتي ذلك فى إطار جهود وأنشطة اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الاناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة خلال شهر "بدور " والمنعقد في الفترة من ٢٠ يونيو حتى ١٤ يوليو القادم.

هذا وقد قامت الرائدات بتوعية المستهدفين عن مخاطر ختان الاناث وأن الختان عادة وليست عبادة وان جميع الهيئات الطبية فى العالم جرمت ختان الاناث ويعتبر أنه عادة مخالفة لأداب المهنة الطبية وميثاق الشرف الطبى ،وتجريم هذه العملية في القانون المصرى وتغليظ العقوبة على فاعلها وعلى الآمر بفاعلها إذا كان الأب أو الأم أو الجدة او العمة، وحثهم على أن العفة والطهارة بالتربية الصحيحة والدين القويم وليس بهذه الجريمة.

جدير بالذكر أن حملة طرق الابواب "احميها من الختان" قد بدأت نشاطها فى يوم ٢٠ يونيو الماضي وتضمنت العديد من الأنشطة ، هذا وتمتد حملة طرق الأبواب بجميع المحافظات لمده ٨ ايام بمعدل يومين في الاسبوع ، بهدف توعية السيدات والأهالي في المراكز والقري والنجوع بقضية ختان الإناث وخطورة وأضرار هذه الممارسة الخاطئة .

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