هند صبري أفضل ممثلة من مؤسسة السينما العربية

اقتنصت النجمة هند صبري جائزة أفضل ممثلة عربية من مؤسسة الفيلم العربي والتي تقام سنويا.

هند عبرت عن سعادتها بالجائزة الرابعة لها عن هذا الفيلم الذي يعبر عن هموم المرأة التونسية وتمنت صبري أن تظل دائما تعبر عن المرأة العربية والتونسية والمصرية.وان الفيلم مازال يحقق نجاحا كبيرا حتى الآن.

واضافت صبري أن سعادتها زادت بتزامن الجائزة مع عرض الفيلم عبر منصة نيتفليكس العالمية وتحقيقه معدلات مشاهدة مرتفعة وردود فعل إيجابية للغاية عبر العالم كله وليس الشرق الأوسط فقط وهو ما تتيحه المنصات الإلكترونية انك ومن خلال منزلك تستطيع مشاهدة افلام متنوعة ومختلفة سواء تجارية سائدة او نوعيات اخرى.

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وكان الفيلم قد عرض دوليا في عدة مهرجانات عالمية كبرى حصد فيها أربعة جوائز اثنتين تمثيل نسائي لهند صبري وافضل فيلم وجائزة تمثيل رجالي للطفي العبدلي قبل أن يحط الرحال في بلده ليعرض بها للمرة الأولى ليصبح إجمالي عدد جوائزه ستة جوائز. اصبحت سبعة بعد جائزة الاتحاد العام التونسي للشغل للمخرجة المساعدة بالفيلم سوسن الجمني.

وكان الفيلم قد نجح في إثارة إعجاب جماهير مهرجان سان سباستيان الدولي بأسبانيا حيث شاهده ١٥٠٠ مشاهد في عرضيه امس واليوم بواقع ٧٥٠ مشاهد للعرض الواحد وقوبل بتصفيق متواصل لمدة عشر دقائق في العرضين.

وتناولت الصحافة الإسبانية والعالمية مثل screen daily ومجلة premier في نسختها العالمية باداء بطلته النجمة هند صبري بمقالات حملت الكثير من الثناء والإشادة بتمثيلها ودرجة اقناعها لهم بالدور.

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بالإضافة لعدة لقاءات مع كبريات المحطات العالمية منها tv5الفرنسية ودويتش فيلا التي اشادت كلها بالفيلم.

الفيلم تأليف وإخراج هند بو جمعة وإنتاج بروباغندا عماد مرزوق وبطولة النجمة هند صبري والفنانين لطفي العبدلي وحكيم بومسعودي وايمان الشريف وجمال ساسي وسيف ظريف.

وبهذا تواصل هند صبري تحقيق نجاحات سينمائية كبرى لهذا العام ففيلمها الفيل الازرق ٢ في تخطي حاجز ال١٠٢ مليون جنيه مصري في رقم قياسي واستطاعت تحقيق ردود فعل إيجابية جدا بظهورها كضيفة شرف في فيلم الممر الذي تجاوزت إيراداته ٧٥ مليون جنيه وحصدها لثلاثة جوائز تمثيل عن نورا تحلم وجائزتين افضل عمل للفيلم نفسه

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