شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على شخصيات "شديد الخطورة" قبل انطلاق عرضه على watch it.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينطلق الأربعاء المقبل الموافق الأول من يوليو عرض أولى حلقات المسلسل المنتظر "شديد الخطورة" على منصة watch it الرقمية، حيث شهدت الفترة الماضية انطلاق الحملة الدعائية للعمل من خلال طرح برومو أول وثانى وأيضاً وسترات منفردة لكل بطل مشارك فى العمل إضافة إلى بوسترات جماعية وكذلك البوستر الذى يجمع البطلين.

وقبل بدء عرض حلقات العمل تعرف على شخصيات الأبطال منهم ناهد رشدى التى تقدم دور دور أم "مالك" وهو أحمد العوضى بطل العمل، وأحمد صيام يجسد شخصية الأخ وخالد كمال بدور الضابط هيثم الذى يحقق في خيوط قضية غامضة، وحسنى شتا الأخ الصغير ومحمود حجازى مهندس اتصالات وصديق مالك الجدع.



احمد صيام



ناهد رشدى

"شديد الخطورة" مقررتقديمه على أكثر من جزء كل جزء 7 حلقات ويعرض على منصة watch it الرقمية، وبطولة أحمد العوضى وريم مصطفى ورياض الخولى، هادى الجيار، محمود حجازى، ناهد رشدى، حمزة العيلى، حسنى شتا، خالد كمال ومن تأليف محمد سيد بشير وإخراج حسام على وإنتاج شركة سينرجى.



خالد كمال

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محمود حجازى

مسلسل شديد الخطورة تجربة جديدة على الدراما المصرية تقدم للمرة الأولى، وتدور أحداثه فى إطار أكشن ويتناول قضية الهاكرز وخطورتهم على الأمن ‏القومى واستخدامهم بشكل ‏كبير فى ضرب مؤسسات ‏الدولة، ‏حيث تعرض ‏كل حلقة فى 30 دقيقة.