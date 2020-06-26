شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام عبد الغفور تدعو لرجاء الجداوى: ربنا يقومك بالسلامة يا أطيب إنسانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلبت الفنانة ريهام عبد الغفور، الدعاء للنجمة الكبيرة رجاء الجداوى، بأن يمن الله عليها بالشفاء، بعد إصابتها بفيروس كورونا "كوفيد 19"، وتخضع حاليا للعلاج فى مستشفى العزل بالإسماعيلية، حيث تعانى حالة صحية متدهورة استدعت دخولها غرفة العناية المركزة بالمستشفى ووضعها على جهاز تنفس صناعى اختراقى.

وكتبت ريهام، عبر حسابها على انستجرام: "أرجو الدعاء لأمى الثانية وحبيبتى وأكرم وأحن وأطيب إنسانة وأم وصديقة وزميله.. ربنا يقومك بالسلامة حبيبتى ويرجعك لينا بألف سلامة".





وكان ”الخليج 365”، أجرى لايف على صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، من أمام مستشفى الإسماعيلية للعزل الصحى، كشف خلاله تفاصيل الحالة الصحية للفنانة الكبيرة رجاء الجداوى، بعد استمرارها 34 يوم فى العزل الصحى بمستشفى أبو خليفة للعزل الصحى بالإسماعيلية، وقال مصدر طبى، بمستشفى أبو خليفة، إن الحالة الصحية لرجاء الجداوى، مستقرة على جهاز التنفس الصناعى الاختراقى، مشيرًا إلى أن جهاز التنفس تسبب فى استقرار نسبة الأكسجين فى الدم، بعد 34 يوم فى العزل الصحى.

وأكد المصدر الطبى، فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، أنها ما زالت بالعناية المركزة بمستشفى أبو خليفة، ومتواجدة على جهاز تنفس صناعى اختراقى، وهو عبارة عن أمبول متصل بالرئتين من الفم عبر الحنجرة إلى الرئتين.

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وأجرت الفنانة رجاء الجداوى منذ دخولها العزل الصحى بمستشفى أبو خليفة فى 24 مايو الماضى، 3 مسحات تحاليل"pcr"، الأولى بعد دخولها بثلاثة أيام، وظهرت نتيجته إيجابية، والثانية عقب حقنها بمصل البلازما المتعافين بيومين، وظهرت أيضًا نتيجتها إيجابية، والمسحة الثالثة والتى تمت خلال الأيام الماضية، وظهرت نتيجتها، إيجابية.

وأبدت أميرة حسن مختار الابنة الوحيدة للفنانة رجاء الجداوى، استياءها من الشائعات التى تطارد والدتها كل ساعة على مواقع التواصل الاجتماعى، تفيد بوفاتها.‎

وصاحب دخول الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى، العزل الصحى بالإسماعيلية، شائعات كثيرة كل ساعة على السوشيال ميديا، وهو ما أزعج أسرتها كثيرًا، التى طالبت مروجى الشائعات بالدعاء لها بدلًا من نشر وترويج الشائعات التى أثرت على نفسية وصحة الفنانة الكبيرة داخل العزل الصحى.