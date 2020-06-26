شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة هلال يطلب من جمهوره بالدعاء لوالدته بالشفاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النجم حمادة هلال، جمهوره ومتابعيه بالدعاء لوالدته أن يمن الله عليها بالشفاء، بعد وعكة صحية ألمت بها مؤخرا.

ونشر هلال، عبر حسابه على انستجرام، صورة منذ فترة له مع والدته خلال أداء مناسك العمرة فى الأراضى المقدسة بالمملكة السعودية، صحبها بتعليق: "اسألكم الدعاء.. ‏يارب اشفى أمى.. يارب ‏اشفى أمى.. اللهم صلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم".



من ناحية أخرى، قال النجم حمادة هلال، إنه يسير على نهج المطرب الراحل محمد فوزى متمنيا تمثيل سيرته الذاتية، قائلا: "هبقى طاير من السعادة وأنا ماشى على طريقته الله يرحمه وقد ايه يحترم المشاهد.. وأول مطرب يعمل أفلام كوميدى وأول مطرب يغنى للأطفال".

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وعن أغنية طحن فى طحن، علق هلال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى محمد مصطفى شردى عبر برنامجه الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة: "أغنية طحن فى طحن بدأت فى إنتاجها وهى تجربة خاصة.. واشتريتها من فترة كبيرة والفترة اللى أحنا فيها حاليا حابب أنزل بيها ومعبرة جدًا عن الحياة اللى بنعيشها حاليا.. وفيه ميزة فى الشعب المصرى أنه من الرغم إنه زعلان بس وجهة بيضحك، ألحان حسن سراج، وتوزيع أوكا".

واحتل كليب النجم حمادة هلال "يا جمالها" مؤخرا المركز الأول بقائمة الترند على اليوتيوب وذلك تزامنا مع الاحتفال بعيد الفطر المبارك، وهو الكليب الذى ظهرت معه فيه الفنانة الشابة منة عرفة.

وكان حمادة هلال طرح الشهر الماضى كليب بعنوان "خلينا متونسين ببعض"، وهى من كلمات محمد البندارى وسلمى رشيد وألحانه، وتوزيع وميكس وماستر أحمد عبد السلام، وسبقه كليب فى عيد الأم بعنوان "ست الناس"، وهى الأغنية التى أهداها إلى كل الأمهات، بعدما طرحها على طريقة الفيديو كليب مؤخراً.