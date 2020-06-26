شكرا لقرائتكم خبر عن نادية الجندى: أفلامى عن المخدرات دفعت الداخلية لتطهير الباطنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - النجمة نادية الجندى من أكثر الفنانات تقديما لقضية المخدرات، فقد تناولتها فى أكثر من عمل سينمائى من أشهرها وأهمها وأكثرها تأثيرا فيلم "الباطنية"، الذى بسببه تحركت وزارة الداخلية وطهرت تلك المنطقة من تجارة المخدرات.

واليوم يتزامن مع اليوم العالمى لمحاربة المخدرات وعن ذلك قالت نجمة الجماهير : منظمة الصحة العالمية منحتنى جائزة وتكريما خاصا عن فيلم "الباطنية" وكتب فى الحيثيات: نمنحها الجائزة لأنها حاربت تجار المخدرات ولفتت نظر وزارة الداخلية لهذه المنطقة وقامت بتطهيرها، بالإضافة لأفلام كثيرة حاربت بها المخدرات.



نادية الجندي تناولت قضية المخدرات في اكثر من عمل

يذكر أن نجمة الجماهير قدمت أيضا أفلام وطنية فى مجال المخابرات والجاسوسية لدرجة أن صحفى إسرائيلى قابلها وقال لها: "أفلامك حلوة عن إسرائيل نشاهدها فى تل أبيب كل يوم جمعة ونتابع أعمالك"، وهناك أيضا صحفية إسرائيلية سالتها أنت إمتى جيتى صورتى فى تل أبيب، فقالت لها: أنا لم أذهب مطلقا إلى هناك، وكل الفيلم صورته هنا فى ديكورات لكنها من شدة المصداقية فى الصورة والديكورات اعتقدت أنها صورت فى تل أبيب، ولم تصدق ذلك، ومازالت معتقدة أن نادية الجندي سافرت اسرائيل وبالمناسبة قيل فى الإذاعة الإسرائيلية، إن الأفلام التى قدمتها نادية الجندى عن إسرائيل كانت تثير الشعب المصرى ضد إسرائيل، وتزيد من رفض الشعوب العربية للتطبيع، وأن هذه الأفلام وغيرها هى التى تجعل العرب يكرهون إسرائيل.