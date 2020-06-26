شكرا لقرائتكم خبر عن كيف قضى رامى مالك العزل المنزلى فى لندن.. حبيبته تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن الفنانة لوكا باينتون والنجم رامي مالك تمتعا بأفضل أوقاتهما خلال الفترة الماضية معاً، واستغلا فترة كورونا أفضل استغلال، وفقاً لما ذكره تقرير لموقع entertainment.inquirer الذى أوضحت خلاله حبيبة النجم رامى مالك الكثير من الأمور التى عاشتها مؤخراً معه حين أكدت أنها محظوظة للغاية بقضاء وقت طويل مع حبيبها حيث استغلا فترة العزل المنزلى أفضل استغلال واستمرا معاً لفترات طويلة.



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وأضافت: "منذ فرض قيود العزل فى لندن، فضلنا أن نكون معاً ونستمر فى العيش سوياً خلال تلك الفترة لنركز أكثر على علاقتنا وهو ما حصل بالفعل، حيث استمتعنا بكل لحظة خلال الفترة الماضية".



رامى مالك وحبيبته

على جانب آخر يمتلك الممثل رامى مالك صاحب الأصول المصرية، مشوارا حافلا فى عالم السينما والدراما، وتوج بالكثير من الجوائز العالمية والتى كان أهمها، جائزة الأوسكار كـ أفضل ممثل، وذلك عن دوره فى فيلم Bohemian Rhapsody، وجائزة الـ Golden Globes كـ أفضل ممثل.

وينتظر مالك طرح الفيلم المنتظر No Time To Die، الذى يقوم ببطولته الممثل العالمى دانيال كريج، وكان من المقرر أن يطرح فى 10 أبريل الماضى، لكن تم تأجيله إلى 25 نوفمبر المقبل بسبب فيروس كورونا.