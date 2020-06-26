شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد زاهر يحتفل بعيد ميلاد ابنته ملك: ربنا يحميكى يا أجمل وأحن بنوتة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل الفنان أحمد زاهر، بعيد ميلاد ابنته ملك، حيث نشر صور تجمعه معها أثناء قضاء الأسرة إجازة الصيف فى أحد فنادق مدينة العلمين الجديدة، وكتب أحمد زاهر، فى تعليقه على الصور التى نشرها عبر حسابه الشخصى على موقع "إنستجرام"، "كل سنة وأنتى طيبة يا روح قلبى يا أول فرحتى.. ربنا يحميكى ويخليكى ليا يا أجمل وأحن وأطيب بنوته فى العالم.. بحبك يا ملك".

وكانت ملك أحمد زاهر قد نشرت نفس الصور مع والدها الفنان أحمد زاهر، قبل أيام، عبر حسابها الرسمى على موقع "إنستجرام"، وذلك احتفالًا بمناسبة يوم الأب العالمى، وعلقت على الصور: "عيد أب سعيد لأبى الثمين.. بحبك بحبك بحبك يا زيزو".

يشار إلى أن النجم أحمد زاهر يستعد للبطولة المطلقة خلال الفترة المقبلة بعد نجاح شخصية "فتحى" فى مسلسل "البرنس" للنجم محمد رمضان، والذى عرض فى موسم شهر رمضان الماضى، وحقق زاهر نجاحاً جماهيرياً وكان تريند على مواقع البحث فى جوجل والسوشيال ميديا، حيث يستعد لخوض البطولة المطلقة لأول مرة فى مشواره الفنى، وجار التعاقد معه لبطولة عمل درامى يقدمه خارج موسم رمضان ويشارك فيه مجموعة كبيرة من النجوم.

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ومازال العمل فى تحضيراته الأولى، ويتكتم زاهر على تفاصيل العمل الذى مازال فى مراحل الكتابة الأول، ومن المقرر إبرام التعاقد مع النجوم المشاركين فى المسلسل الفترة المقبل استعداداً لانطلاق التصوير، وعرضه خارج رمضان.

يذكر أن أحمد زاهر انضم مؤخراً لمسلسل "لؤلؤ" للفنانة الشابة مى عمر فى أولى بطولاتها المطلقة، ومن المقرر أن ينطلق التصوير الفترة المقبلة بعد الانتهاء من تعاقدات النجوم، ومعاينة أماكن التصوير، والذى سيعرض خارج شهر رمضان وتجسد مى دورمطربة اسمها لؤلؤ ومن تأليف زينب عزيز وإخراج محمد عبد السلام.

شارك زاهر فى الموسم الرمضانى الماضى من خلال مسلسل "البرنس" للنجم محمد رمضان، تأليف وإخراج محمد سامى، بطولة نور اللبنانية، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، رحاب الجمل، أحمد داش، أنعام الجريتلى وإنتاج شركة سينرجى.