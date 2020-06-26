شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا اللوزى تكشف عن كواليس ولادتها فى زمن كورونا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الفنانة يسرا اللوزى كواليس ولادتها لطفلتها الأخيرة "نادية"، فى ظل تخوفاتها من فيروس كورونا المستجد، وقالت إنها كانت خائفة من دخول المستشفى فى زمن كورونا، خوفاً من انتقال العدوى لها أو لطفلتها.

وأشارت يسرا اللوزى فى مداخلة عبر تطبيق زووم مع الإعلامى رامى رضوان، إلى أنها ولدت طفلتها وهى مرتدية الكمامة وكانت مترددة من ارتدائها لعدم تمكنها من التنفس، قائلة: "كانت حاجة صعبة بس عدت الحمد لله".

وتابعت يسرا اللوزى أن سبب تسميتها لاسم نادية أنه كان من ضمن أسماء كثيرة واستقرت في النهاية هي وزوجها عليه، مؤكدة أنها راضية عن الاسم وكان من ضمن الاختيارات حينما كانت تسمى دليلة، واسم نادية ينطبق عليه كل اللغات.

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وكانت يسرا اللوزى قد رزقت الشهر الماضى بمولودتها الثانية أطلقت عليها اسم "نادية"، وكتبت: "من حوالى أسبوعين، وصلت "نادية" بالسلامة الحمد لله وبكده بقيت "أم البنات" شكرًا لكل الناس اللى سألت عليا ووقفت جنبى لما كنت قلقانة من الولادة فى زمن كورونا، وربنا يقوّم كل الأمهات بالسلامة".

وتشارك يسرا اللوزي فى بطولة فيلم "العنكبوت"، إلى جانب كل من النجوم أحمد السقا ومنى زكى وظافر العابدين ومحمد لطفى وغيرهم ومن تأليف محمد ناير واخراج أحمد نادر جلال، ومن المقرر أن يعرض خلال موسم عيد الفطر المقبل.

فيلم "العنكبوت" تدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق، وهى عادة السقا فى أفلامه، فضلاً عن مشاهد الأكشن الخطرة التى يؤديها بنفسه بدون الاستعانة بدوبلير.

وكانت آخر أعمال يسرا اللوزى مسلسل بخط الأيد الذى عرض مؤخرا وحقق نجاحا كبيرا، والذى ظهرت به كضيفة شرف، و دارت أحداث المسلسل فى إطار تشويقى مثير حول "يوسف" - أحمد رزق - الذى يعمل طبيب تخدير ويتميز فى مهنته بدرجه يشهد بها الجميع، ويتزوج من يسرا اللوزى التى تتعرض لحادث غريب وتختفى، ويعمل يوسف بصحبة حماته سوسن بدر التى تعمل محامية، على حل لغز اختفاء اللوزى.