شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. شاكيرا تستمتع بأجواء البحر والشمس مع طفليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت عدسات المصورين النجمة العالمية شاكيرا وهي تستمتع بالبحر والشمس واللعب مع طفليها ساشا ، وميلانو وذلك على شاطئ برشلونة.

وظهرت شاكيرا بكامل حيويتها ورشاقتها رغم توقف التدريبات والحفلات والحظر المنزلي، إلا أنها فيما يبدو كانت حريصة على ألا تكتسب وزنا إضافيا أثناء الحظر.

من جانب آخر تشارك شاكيرا عددا من النجوم حفلا ينقله التلفزيون ويعرض على مواقع التواصل الإجتماعي غدا السبت 27 يونيو، لجمع التبرعات للمساعدة في محاربة فيروس كورونا المستجد في إطار مبادرة مشتركة بين منظمة Global Citizen والمفوضية الأوروبية، وعلي رأس النجوم النجمة مايلي سايرس و جاستن بيبر وأشر وفريق كولد بلاي وعدد آخر من النجوم، كما سيقدم الحفل النجم دوين جونسون "ذا روك".

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و سينضم إليهم الممثل هيو جاكمان ولاعب كرة القدم المعتزل ديفيد بيكهام والممثلة تشارليز ثيرون.

وتهدف المبادرة التي أُطلق عليها اسم“Global Goal: Unite for Our Future” إلى جمع مليارات الدولارات في شكل تبرعات خاصة وعامة للإسهام في الحد من تأثير الجائحة على المجتمعات المهمشة، وفقا لموقع "deadline".