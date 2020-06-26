شكرا لقرائتكم خبر عن بصحبة كلبها.. إليسا تستريح من الضغوطات على البحر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجمة إليسا قررت الاستمتاع بوقتها يوم الجمعة، فبعد فترة من الحديث إلى متابعيها عبر موقع تويتر حول الوضع فى لبنان، أو التطرق لآخر أخبار ألبومها قامت اليوم بنشر صورة على إنستجرام ظهرت فيها أمام البحر وبجانبها كلبها، حيث علقت على الصورة بكتابة " Happy Friday"، بدت خلالها تستريح من كل الضغوطات.



اليسا

على جانب آخر شاركت النجمة اللبنانية إليسا جمهورها قبل يومين بصورة من داخل الأستديو خلال وضعها اللمسات النهائية لألبومها الجديد، حيث علقت علي الصورة عبر حسابها بموقع "انستجرام" :"بقضى معظم الوقت في الاستوديو هذه الأيام. لا يمكننى الانتظار لإنهاء الأغانى لتسليم النسخة النهائية منها وتحديد تاريخ الإصدار".

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وكشفت النجمة اللبنانية إليسا، مؤخرًا عن موعد طرح ألبومها الجديد الذى كان مقرر طرحه الفترة الماضية خلال موسم عيد الفطر، ولكنه شهد تأجيلاً بسبب تفشى فيروس كورونا، ليتم طرحه خلال شهر من الآن، مؤكدة أنها انتهت من تسجيل 17 أغنية بشكل كامل، ومن المقرر أن تخضع لجلسة تصوير خاصه به خلال الـ10 أيام المقبلة.

وقالت إليسا، فى وقت مسبق، إن ألبومها الجديد سيحتوى على 4 أغنيات باللهجة اللبنانية والباقى باللهجة المصرية، كما أن الألبوم سيتضمن أغنية ستكون بمثابة سيرة ذاتية عن حياتها كما حدث فى البومها الأخير "الى كل اللى بيحبونى"، مشيرة إلى أنها تتعاون مع عدد من الشعراء والملحنين الكبار أمثال، عادل حقى، محمد رحيم، نادر عبد الله، بهاء الدين، محمد يحيى، امير طعيمة، وليد سعد.

وعن فترة الحجر المنزلى وحظر التجوال قالت، بأنها تعلمت الاهتمام بمنزلها بشكل أكبر بالإضافة إلى إنها ركزت على الاهتمام بصحتها وتطبيق الرجيم بشكل جيد عن قبل، مشيرة الى انها تعلمت مؤخرا إعداد المكرونة الاسباجيتى والتبولة والأرز المسلوق.