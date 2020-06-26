وفاة الفنان العراقى مناف طالب متأثرا بفيروس كورونا عن عمر ناهز 80 عاما

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى الفنان العراقى القدير مناف طالب، اليوم الجمعة، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" عن عمر ناهز 80 عاما، بعد نقله إلى أحد مستشفيات العاصمة بغداد.





من جانبها نعت نقابة الفنانين العراقيين، الفنان الراحل، وفقا لوسائل إعلام محلية عراقية، قائلة إنها تنعى رحيل الفنان مناف طالب، الذى وافته المنية فى تمام الساعة الرابعة من عصر هذا اليوم الجمعة 26 يونيو، سائلين المولى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه ومحبيه وزملائه الصبر والسلوان".





ولد الفنان مناف طالب، عام 1940 فى مدينة الكوت، أحب التمثيل مبكراً وقد دفعه هذا الحب الى الالتحاق ب‍معهد الفنون الجميلة، وبعدها تخرج من قسم التمثيل عام 1965 وأصبح مشرفا فنيا فى تربية مدينته الكوت ومن ثم انتقل الى ديالى ليمارس ذات المهنة.

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وفى عام 1973 تلقى دعوة من الفرقة الوطنية للتمثيل التى كان أسسها الفنان حقى الشبلى عام 1968 ليكون أحد أعضائها، وكان أول مشاركة له مع الفرقة من خلال مسرحية "نشيد الأرض" تأليف الفنان بدرى حسون فريد، إخراج الفنان محسن العزاوى.

وانتقل مناف، من المسرح إلى التلفزيون، وكان أول عمل له أوائل السبعينات برنامج "أريد أبرد كلبى" إعداد وإخراج الفنان حامد الأطرقجى.

وفى عام 2006 غادر الفنان الراحل العراق مثل غيره من الفنانين الذين تركوا البلاد بسبب أعمال العنف واستقر فى سوريا ليواصل عطاءه الفنى حيث شارك فى أغلب المسلسلات التلفزيونية التى انتجت هناك منها سارة خاتون، المجهول، مطلوب زوجة حالا، جر السلالم، أخر أيام الصيف، الرصافى، عش المجانين، حب فى الهند، رائحة العاقول، وآخرها مسلسل المعتقل "نكرة السلمان" الذى يتحدث عن معاناة السجناء السياسين والفترة العصيبة التى مر بها العراق، كما له مشاركات فى العديد من المسرحيات التى قدمت على خشبة المسارح فى دمشق فضلا عن إخراج عملين مسرحيين.