شكرا لقرائتكم خبر عن هل امتنعت مايلى سايروس عن تدخين الحشيش بسبب حملها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من المعروف عن النجمة العالمية مايلى سايروس أنها من أكثر النجمات تدخينا لـ"حشيش"، وظهرت أكثر من مرة وهى تتدخنه، لكنها أعلنت مؤخرا أنها لم تدخن الحشيش منذ 20 أبريل الماضى، ومن هنا انتشرت عدد من الأخبر والتى تزعم أن مايلي امتنعت عن تدخين الحشيش كل هذه الفترة لأنها حامل في طفلها الأول.

والمثير فى الأمر أن مايلى لم ترد على شائعة حملها، رغم انتشارها، لكنها أوضحت فى تصريحات مع Variety ، انها لم تدخن الحشيش طوال الفترة الماضية بسبب الجراحة الصوتية التى أجرتها فى الخريف الماضى، وسُئلت سايروس ما إذا كانت تدخن الماريجوانا بدلا من الحشيش لكنها أكدت أنهت لا تدخن أى شىء والأمر يتعلق بهذه الجراحة الصوتية، وبالإضافة إلى التاريخ العائليى الذى يحتوى على الكثير من الإدمان وتحديات الصحة العقلية فحاولت مايلى فهم الماضى، لتفهم الحاضر والمستقبل بشكل أوضح.



مايلي سايروس

يذكر أن مايلي سايروس قامت مؤخرا بإخراج الكليب الأخير لكودي سيمبسون والذي يحمل اسم،"Captain's Dance With The Devil" الذى أطلقه كودي في 21 مايو الماضي علي قناته الخاصة بموقع "يوتيوب " و لم يحقق الكليب أي نجاح حتي الآن، وقد أشار موقع " بيلبورد " إلى أن الكليب تم تصويره في المنزل حيث يتواجد كودي سيمبسون بسبب الحجر المنزلي خوفا من انتشار فيروس كورونا "covid-19" ..