شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا سمير غانم تحتفل بعيد ميلاد زوجة أحمد السقا بصورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة دنيا سمير غانم على الاحتفال بمناسبة عيد ميلاد الإعلامية مها الصغير زوجة النجم أحمد السقا، حيث نشرت دنيا صورة عبر خاصية استورى إنستجرام، تجمعها بكل من مها الصغير واحمد السقا وابنهما ياسين، ثم وجهت رسالة إليها كتبت فيها : "عيد ميلاد سعيد لأجمل أم، وزوجة رائعة، والسيدة الجميلة الفريدة من نوعها مها الصغير".



دنيا سمير غانم وزوجة احمد السقا

من جانب آخر حرصت النجمة دنيا سمير غانم قبل أيام على نشر صورة تجمعها مع الأميرة ديانا قبل 28 سنة من خلال حسابها علي موقع انستجرام، وهي الصور الذى سبق ونشرها زوجها الإعلامي رامي رضوان، كما وصفت هذا اليوم بأنه واحد من أهم حياتها حيث كانت فخوره به للغاية، خاصة أنها قابلت فيه واحدة من أكثر نساء العالم اهتماماً بالأطفال حول العالم مثلما كانت طوال حياتها قبل رحيلها، وهي الأميرة ديانا، وقالت دنيا، "كان لى الشرف أن ألتقى بهذه الإنسانة الفريدة التى أحبت وآمنت بحقوق الأطفال من خلال زيارتى لمكتبة الطفل بالمجلس الثقافى البريطانى مع مدرستى "دار الطفل".. والتقطت هذه الصورة بعد أن غنيت لها مقطع صغير من أغنية للأطفال".

وذلك فى إطار زيارة الأميرة ديانا حينما زارت مصر عام 1992 حيث قامت حينها بزيارة الجامع الأزهر وبعض المناطق السياحية التي حرصت على رؤيتها، كما صادفت تلك الزيارة سلامها علي الفنانة دنيا سمير غانم كما يظهر خلال الصورة.