شكرا لقرائتكم خبر عن كيم كاردشيان تستعيد ذكريات السفر بصورة فى كوستاريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعادت نجمة تليفزيون الواقع كيم كاردشيان، ذكريات إحدى رحلاتها إلى كوستاريكا، بصورة من الأرشيف، وسألت متابعيها عن أى مكان سوف يتوجهون إليه عندما يكون السفر آمنًا، حيث نشرت صورتها عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، وكتبت فى تعليقها عليها: "كوستاريكا عودة للخلف.. عندما يكون من الآمن السفر مرة أخرى إلى أين أنت ذاهب؟.

وتفاعلت مع الصورة، شقيقتها كورتنى كاردشيان، التى كتبت لها: "أعتقد أننى التقط هذه الصورة"، يشار إلى أن نجمة تليفزيون الواقع، كيم كاردشيان، كانت قد حرصت على الاحتفال باليوم العالمى للأب، على طريقتها الخاصة، بنشر صور تجمعها مع أطفالها وزوجها المطرب العالمى كانى ويست، عبر حسابها الشخصى بموقع الصور إنستجرام.

ووجهت كاردشيان رسالة لزوجها قائلة "عيد أب سعيد لأفضل أب، شكرا لك على جعل حياتنا سعيدة وممتعة جداً، أنت تعطى أطفالنا دائماً أفضل حياة، أحبك جداً"، ولم تكتف كاردشيان بتوجيه رسالتها لزوجها، ونشرت صورة لـ "ويست" مع والده ضمن الصور لتحتفل بعيد الأب العالمى لوالد زوجها، ضمن الاحتفالات.

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وعلى جانب آخر، نشرت مجلة Heat تقريرا جديدا يزعم أن نجمة تليفزيون الواقع كيم كاردشيان انفصلت عن زوجها مغنى الراب كانى ويست، وأشارت المجلة إلى أن كارداشيان وويست بدأ فى العيش منفصلين كوسيلة لشفاء علاقتهما، لكن كانى غاضب وغير متعاون، ما دفع كارداشيان على إخباره بالعودة إلى البيت بعد الشعور بأنه غير ملتزم بما يكفى ليكون أبًا، وأضافت المجلة أنه لا أحد منهما يريد الطلاق، لكن لا يبدو أنهما يعملان على حل المشاحنات ويريدان مساحة من بعضهما البعض".

وأشارت المجلة إلى أن كارداشيان تأمل فى أن تكون مشاكلهم بسيطة نظرا للضغط الذى يسببه وباء الكورونا، خاصة أن ابنتها نورث تشعر بالاكتئاب بسبب تلك الخلافات، لكن الجميع يعتقد أن الأمر سيستغرق أكثر من ذلك بكثير حتى يعود زواجهما بالكامل على أرض صلبة مرة أخرى.

لكن موقع Gossip Cop شكك فى تقرير مجلة Heat، حيث أكد أنه لا شك فى أن الأزمة الصحية العالمية كانت صعبة إلى حد ما على كيم كارداشيان وكانى ويست، كما كانت بالنسبة للعالم، لكن يبدو أن قصة المجلة تلفيق، حيث عائلة كاردشيان تبدو بمنتهى السعادة حسب الصور التى تنشر لهم، وعلى جانب اخر اكدت كارداشيان من قبل انها ستكون صريحة للغاية حول الخلافات التى تواجهها هى وويست، لذلك لن يكون هناك أى فائدة من تزوير أى شيء.