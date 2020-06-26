اليوم.. بلاك تيما فى حفل لايف أون لاين على الفيس بوك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر فريق بلاك تيما الغنائي الموافقة على طلبات المتابعين وعشاق اغانيهم المميزة والظهور لايف اليوم الجمعة في الخامسة مساء على صفحة بلاك تيما على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في حفل خاص ومميز، ووعد أفراد الفريق متابعيهم بأن الفريق سيقدم لهم العديد من المفاجآت في هذا اللايف من أغاني ولعب وهزار.
طرح الفريق الغنائي "بلاك تيما" أحدث كليباته بعنوان "فى وسط السكة"، عبر القناة الرسمية للفريق بموقع يوتيوب، وهى كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد بحر، وتوزيع فادى بدر، وناى أحمد خيري، وميكس وماستر ماهر صلاح، وتقول كلمات الأغنية: "في وسط
السكة بنحارب .. ونتباعد ونتقارب.. وتبعدنا الحياة عنك.. وتايهين كلنا في قارب"
بلاك تيما تم تأسيسه في أغسطس عام 2004، ويتكون من ثلاثة شباب هم: أمير صلاح الدين، وأحمد بحر، ومحمد عبده، بالإضافة إلى 8 من العازفين، شارك الفريق بالغناء في فيلم "ألف مبروك" عام 2009، وطرح ثلاثة ألبومات هى "بحار"، "غاوي بني آدمين"، "لون الكاكاو".
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