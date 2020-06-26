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شكرا لقرائتكم خبر عن نيكول سابا بدأت موديل واختارها عادل امام بطلة لـ التجربة الدنماركية والان مع تفاصيل الخبر
بدأت النجمة نيكول سابا مشوارها عن طريق الغناء بعد انضمامها لفريق "فور كاتس" عام 1988، بعد انسحاب رولا بهنام، وبسبب جمال نيكول سابا واجادتها الكبيرة في الغناء والرقص الاستعراضي اختارها غسانا لرحبانى للمشاركة مع الفرقة وقدمت معهم البومين هما "تيك توك"، و "ليل نهار"، لتبدأ رحلة الشهرة في مجال الغناء وانفصالها عنا لفرقة وتقديم البومات وأغنيات وكليبات منفردة بالإضافة الى احياءها للعديد من الحفلات الغنائية في مختلف الدول.
"لكل مجتهد نصيب".. هذه المقولة يجب أن تطلق على النجمة نيكول سابا فبسبب سعيها الى محاولة تحقيق ذاتها وأهدافها في العمل الفني، كان دخولها لمجال التمثيل صدفة بعد أن رأى الزعيم عادل امام صورتها على غلاف إحدى المجلات فكان يبحث وقتها على فتاة جميلة ذي ملامح أوروبية لتقديم شخصية "أنيتا" الفتاة الدنماركية التي قدمتها في فيلم "التجربة الدنماركية"، لتكون أول انطلاقتها السينمائية في دور بطولة مطلقة بجوار الزعيم عادل إمام.
وبالفعل كان فيلم التجربة الدنماركية وش الخير على نيكول سابا، فقد شاركت في العديد من الأفلام السينمائية سواء في دور البطولة مع نجوم من الصف الأول أو من خلال أدوار أخرى وحققت بالفعل نجاحا من خلاله، منها، قصة الحى الشعبى، 1/8 دستة أشرار، عمليات خاصة، السفاح، بابا، سمير أبو النيل، هاتولى راجل، حياتى مبهدلة.
ولم ينته طموح نيكول سابا عند هذا الحد، بل شاركت في العديد من الأعمال الدرامية التي حققت نجاحا كبيرا على شاشة التليفزيون، منها، الحب الممنوع، عصابة بابا وماما، نور مريم، الكبير أوى، فرق توقيت، ألف ليلة وليلة، نصيبى وقسمتك، مذكرات عشيقة سابقة، ولاد تسعة، قلب العدالة، الهيبة العودة، واكلينها والعة، سبع صنايع.
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