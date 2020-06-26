شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد آخر فيديوهات نجمة التيك توك المراهقة سيا كاكار قبل انتحارها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتحرت نجمة التيك توك الهندية المراهقة سيا كاكار فى نيودلهى عن عمر 16 عامًا، وتم تأكيد وفاة سيا من قبل مدير الأعمال أرجون سارين، الذى قال إنه أجرى محادثة معها قبل ساعات من وفاتها وأنها كانت طبيعية وأنه ربما يعود سبب الانتحار لأمر شخصى، وفقا لما نشر على موقع "جاست جيرد".

سيا تم العثور عليها ميتة فى منزلها فى شرق دلهى، وذلك بعد ساعات من نشرها فيديو لنفسها فوق مبنى أعلى المدينة.

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وبحسب مصادر قريبة من عائلة سيا، فقد كانت سيا تتلقى "تهديدات" على الإنترنت، لكن الشرطة لم تتمكن من تأكيد الأمر في الفترة الحالية.

ويبدو أن الانتحار لا يفرق بين صغير وكبير فقبل أيام انتحر المنتج السينمائى ستيف بينج، و توفي بينج فى كاليفورنيا عن عمر يناهز 55 عامًا، حيث أكدت إدارة شرطة لوس أنجلوس وفاة الرجل فى الخمسينات من عمره في منطقة سنشري سيتي في لوس أنجلوس يوم الاثنين الماضي.

وأشار موقع euro weekly news إلى أن المخرج والمنتج انتحر بالقفز من الطابق السابع والعشرين من شقته فى لوس أنجلوس، وعلى الرغم من أن السبب الدقيق لانتحاره لم يتم تأكيده، فإن مصادر قريبة في لوس أنجلوس تقول إنه كان مكتئبًا جدًا أثناء الإغلاق ولم يكن بإمكانه تحمل المزيد من العزلة.