شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد غزي..موهبة مصرية ترفع اسم مصر دوليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تذخر مصر بالعديد من المواهب التي تعطي الأمل في غدا أجمل، ليس فقط في مجال العلم وإنما في عالم الفن والسينما، فمؤخرا كان لمصر نصيب كبير من ولادها ممن رفعوا اسم مصر في المحافل الدولية من باب السينما، لكن مؤخرا بدأ ظهور نجم جديد هو أحمد غزي والمميز فيه هو أنه مصري حتي النخاع وليس فقط من أصول مصرية مثل رامي مالك ومينا وإنما مصري بكل ما تحويه الكلمة من معني وهو ما يجعل مشواره أصعب لكنه مزين بالنجاحات حيث تضم أعمال الكثير من التنوع ما بين المسرح والسينما والدراما التلفزيونية والأفلام القصيرة.



أحمد غزي مثال مشرف للشاب المصري يتحدث العديد من اللغات ويمتلك المهارات الرياضية من السباحة وركوب الخيل.

درس التمثيل مع Caroline Farrington، وسرعان ما كانت الخطوة الاولى فى تحقيق حلمه للمشاركة فى عدد من الأدوار السينمائية.

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خاض غزى أولى تجاربه السينمائية مع شبكة نتفليكس التليفزيونية، ومن ثم خاص تجربة أخرى مع شبكة ITV الإنجليزية فى مسلسلJudge Rinder's Crime Stories، بموسمه الرابع والحائز على تقييم 6.4 عبر موقع IMDB.

ويطمح غزي في المرحلة القادمة لتحقيق أحلامه والسير على خطى المصريين الذين نجحوا فى تجسيد مختلف الأدوار فى السينما والدراما، وحصد عدد أكبر من الجوائز العالمية والمشاركة فى الأوسكار والجولدن جلوب.

وفي العام الجاري ٢٠٢٠ خاض غزي بطولة الفيلم القصير Walkout 1مع المخرجة Reman Sadani، والذي من المقرر عرضه في لندن بعد انتهاء ازمة كورونا ويشارك فيه غزي مع مجموعة من الممثليين الشباب الواعدين.