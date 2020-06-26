شكرا لقرائتكم خبر عن "مشهور مش مشهور" عرض إنسانى كوميدى لمازن الغرباوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرضت أمس مسرحية "مشهور مش مشهور" للمخرج مازن الغرباوى بطولة النجم سامى مغاورى عن قصة "كلخاس" للكاتب العالمى أنطون تشيكوف ضمن مبادرة وزارة الثقافة "اضحك .. فكر .. اعرف".

المسرحية لا تستغرق 20 دقيقة لكنها تأخذ من يشاهدها لكواليس عالم المسرح من خلال شخصية الممثل الكومبارس "مشهور" وهى تلك الشخصية التي يقدمها الفنان سامي مغاوري وهي شخصية شديدة الصعوبة لما تحمله من عمق، فمشهور يعيش عالمه داخل قاعة مسرح وفوق خشبة ولم يتزوج في حياته وهذا ما نعرفه علي لسانه ضمن أحداث المسرحية فهو يحكي قصته مع المسرح وفي عالم التمثيل كما يتطرق بغير مباشرة لجوانب أخري من حياته الشخصية، لكن المسرح هو عالمه وهو دنيته وهو حياته.



الفنان سامي مغاوري يتمتع بكاريزما كبيرة

نجح مازن الغرباوى فى تقديم عرض ممتع به الكثير من عناصر الفرجة، كما نجح كمعد فى تمصير النص الروسى ليناسب الأجواء المصرية والبيئة المصرية ليعكس لنا الحالة السياسية والاجتماعية المصرية وأيضا الفنية المسرحية من خلال شخصية مشهور ويمر سريعا علي أحداث تاريخية مثل نكسة 5 يونيه 1067 وانعاكاستها علي الفن ثم يذهب بنا لنصر أكتوبر عام 1973 وانعكاس النصر على المسرح والفن المصري والعربى.



قدم الشخصية بروح الكوميديا

ويمتلك الفنان سامى مغاورى قدرة علي توظيف كل أدواته كممثل علي الخشبة لينقل لنا إحساسه الداخلي فهو ممثل صاحب كاريزما طاغية علي المسرح وبمفرده علي الخشبة لا يشعرك بان المسرح خالي خاصة ان المخرج رسم له حركة حيوية ووظف الإضاءة توظيفا ذكيا فهي أحد عناصر نجاح العمل الممتع الذي ادعو كل المشاهدين لرؤيته والاستمتاع به عبر اليوتيوب فهو كوميدي وإنساني في نفس الوقت .