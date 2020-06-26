شكرا لقرائتكم خبر عن راسل كرو يفجر مفاجأة بعد 20 عاما من عرض Gladiator: رفضته ووصفت النص بالأسوأ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف النجم راسل كرو عن مفاجأة مدوية تعود لما قبل 20 عاما مضت، حين تحدث أثناء حلوله ضيفاً فى برنامج جيمى فالون مؤخراً أنه كاد يرفض واحد من أفضل الأفلام فى تاريخ هوليود، الذى فاز بجائزة أوسكار، وهو فيلم Gladiator، حين أكد أنه ومع قراءة النص للمرة الأولي شعر بأنه سىء للغاية واصفاً إياه بأنه كان لا يتضمن جمل حوارية بالشكل المطلوب وكأنه عبارة عن حلبة قتال فقط، وبالتالى رآه سيئ جداً ورفض العمل عليه.



راسل كرو

راسل كرو أضاف أنه غير رأيه بعدما قابل المخرج ريدلي سكوت، الذى أكد له بوجوب نسيان كل مخاوفه والتفكير فى أنه سيكون جندى رومانى يعود بالزمن لعام 180، وهو ما أثار شغفه بالفعل، خاصة أنهم أثناء العمل على الفيلم شعروا كلهم بأنهم جزء من ملحمة تاريخية صممها ببراعة المخرج ريدلي سكوت، وبالتالي جنت تلك الملحمة ثمارها حيث لا يزال الكثيرون يتحدثوا عن الفيلم رغم مرور 20 عاما على طرحه الأمر الذى لا يحدث مع كافة الأفلام مهما كانت روعتها.



راسل كرو اثناء المقابلة

على جانب آخر وفى إطار استعداد دور العرض السينمائى حول العالم لبدء تخفيف قيود فيروس كورونا، في شهر يوليو، نشر النجم راسل كرو عبر حسابه على موقع انستجرام صورة أفيش أحدث أفلامه السينمائية “Unhinged”، حيث علق عليها بالتأكيد على طرح الفيلم بداية من شهر يوليو المقبل في دور العرض.

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وبالتالي فإن الفيلم أمامه حرب ليست مع الأفلام الذى سينافسها مثلما كان في الحال في السابق، وإنما تلك الحرب ستكون مع فيروس كورونا، ومدي استعداد الجمهور لتقبل دخول دور العرض حالياً مع الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا.

جدير بالذكر أن عودة الحياة للسينما لا تعني العودة لما قبل كورونا، لأن صالات السينما سيتم فتحها بسعة 25 في المئة فقط، أو 100 شخص كحد أقصى داخل الصالة مراعاة للتباعد الاجتماعي.

تشهد أيضا دور السينما عرض فيلم Tenet من إنتاج شركة Warner Bros، ومن بطولة آرون تايلور جونسون، روبرت باترسون، كينيث براناج، إليزابيث ديبيكي، مايكل كين، كليمنس بويسي، هيميش باتل، أندرو هوارد، جون ديفيد واشنطن، يوري كولوكولنيكوف، مارتن دونوفان، كارينا فيلفا، ديمبل كاباديا، جوناثان كامب، كاتي ماكابي وذلك يوم 17 يوليو المقبل.