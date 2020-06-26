شكرا لقرائتكم خبر عن نيللى كريم وأمير صلاح الدين يدعمان حملة "الختان جريمة".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة نيللى كريم فى حملة حماية الفتيات من عمليات الختان، ونشرت صورة لها عبر خاصية ستورى بحسابها بموقع "إنستجرام"، وهى ترفع لافتة "الختان جريمة" لتعلن تضامنها الكامل لإنهاء تلك الظاهرة التى تتسبب فى مشاكل كبرى للفتيات.





كما انضم الفنان أمير صلاح الدين للفنانين المشاركين في حملة "احميها من الختان"، التى أطلقها المركز القومى للمرأة، حيث نشر صورة له وهو يحمل لافتة عليها اسم الحملة، وذلك عبر حسابه بموقع "إنستجرام".

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من ناحية أخرى تبحث النجمة نيللى كريم عن فكرة مسلسلها الرمضانى لعام 2021 المقبل، حيث تعقد جلسات عمل خلال الأيام القليلة المقبلة مع المخرج، الذى استقرت عليه ليتولى إخراج عملها القادم، وهو المخرج ماندو العدل فى ثانى تعاون بينهما بعد "لأعلى سعر"، لاختيار الفكرة الرئيسية للمسلسل الذى تقدمه بعد نجاح بـ"100 وش".

وكانت نيللى كريم قد أعلنت عن عمل فنى جديد مع الكاتب أحمد مراد، حيث كشفت عبر صفحتها الشخصية على إنستجرام، عن تعاون يجمعهما سوياً، قائلة: "عمل جديد قريبآ"، ولم تعلن نيللى عن أى تفاصيل عن الفيلم حتى الآن، وأهدى الكاتب أحمد مراد رواية 1919، إلي نيللى كريم، وكتب لها إهداء "شريكة النجاح، وأحلى وش فى المية وش، اتبسطى".

يذكر أن نيللى كريم قدمت مسلسل "بـ100 وش" فى شهر رمضان الماضى، وشاركها البطولة ​آسر ياسين، مصطفى درويش، علا رشدي، إسلام إبراهيم، وحنان يوسف وزينب غريب، ودنيا ماهر، سلوى محمد علي وعدد آخر من الممثلين ومن تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، إخراج كاملة أبو ذكرى.