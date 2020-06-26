شكرا لقرائتكم خبر عن بيونسيه على موعد مع تكريم كبير فى حفل توزيع جوائز 2020 BET.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتلقى النجمة العالمية بيونسيه، تكريمًا كبيرًا فى حفل توزيع جوائز BET لعام 2020 القادم، حيث أعلنت الشبكة، أنه سيتم تكريم المغنية ومؤسسة BeyGOOD بالجائزة الإنسانية المرموقة فى حفل توزيع جوائز BET السنوى العشرين القادم، والذى سيتم بثه على شبكتى BET و CBS، يوم الأحد الموافق 28 يونيو.

إلى جانب ذلك، سيكون هناك إضافات جديدة لقائمة الحدث المرصعة بالنجوم، بما فى ذلك تكريم لنجم ليكرز الراحل كوبى براينت من ليل واين، ونصب تذكارى لرائد الروك ليتل ريتشارد من قبل الكوميدى المغنى واين برادى، وذلك وفقًا لما نشره موقع "billboard".

بدأت جوائز BET فى تسليم الوسام الإنسانى فى عام 2002 لتكريم المشاهير الذين يتبرعون بوقتهم وأموالهم للأعمال الخيرية، وحتى الآن، تم تكريم: محمد على، وإيرفين "ماجيك" جونسون، ودانى جلوفر، ودينزل واشنطن وبوليتا واشنطن، وهارى بيلافونتى، ودون تشيدل، وكوينسى جونز، وأليشيا كيز وويكليف جان، جون ليجند، وستيف هارفى، والقس آل شاربتون، ودواين وايد، وميرلى إيفرز ويليامز، وتوم جوينر، وجيسى ويليامز، وتشانس ذا رابر، ونعومى وادلر، ومامادو جاساما، وجاستين بلاكمان، وشون كينج، وأنتونى بورخيس وجيمس شو جونيور، وفى عام 2019، نيسى هوسى.

كما سيكرم البث الذى يمتاز ببعد اجتماعى نيكولا جونسون، وتيمبالاند، وسويز بيتز، ودى-نايس، باسم 2020 Shine a Light Honorees، والذى يعترف "بالمرونة الاستثنائية والبراعة والإبداع فى مواجهة الشدائد".

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كذلك سيتم تكريم الناشطة الفرنسية المناهضة للعنصرية آسا تراورى بجائزة Good BET العالمية لعام 2020، والتى تعترف بالأحداث العالمية التى تستخدم منبرها للمسئولية الاجتماعية بينما تظهر التزامًا برفاهية مجتمع السود العالمى.

وسيعرض البرنامج الذى تستضيفه أماندا سيلز، أيضًا، عروض من أليشيا كيز، ورودى ريتش، وكلوى إكس هال، ودابى، وبلاك ثيك، وجاى روك، وكارين كلارك شيرد، وكييرا شيرد، وجينيفر هدسون، وجون ليجند، وكين براون، وميجان ذى ستاليون، وجاهى ناس، و Public Enemy، و Questlove ، و Rapsody ، و YG and Summer Walker.

وستكون BET Amplified Artists Masego and Lonr على موعد مع عروض إضافية من D Smoke و Jonathan McReynolds و SiR و Usher، كما سيشارك النجوم القدامى فى BET Terrence J و Erica Ash فى استضافة العرض التمهيدى التفاعلى الأول الذى يضم المشاهير والمرشحين والضيوف الخاصين فى 2020 BET بدءًا من الساعة 7 مساءً.

ومن بين المشاهير الذين سيظهرون على الشاشة للتأمل فى قضايا العدالة الاجتماعية، عضوة الكونجرس ماكسين ووترز، إلى جانب الفنانين البارزين بيلى بورتر، وكورتنى بى فانس، وديبى ألين، وديون كول، ولاتانيا ريتشاردسون جاكسون، ولا لا أنتونى، ولينا وايت، وليزو، ومايكل ب. جوردن، وميستى كوبلاند، ونعومى كامبل، وأومارى هاردويك، وكوافو، وكوينسى جونز، ورابسودى، وريجينا هول، وصامويل إل جاكسون، وسويتى، وستيرلنج ك. براون، وفيولا ديفيس ووبى جولدبرج.