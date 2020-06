شكرا لقرائتكم خبر عن القراءة تمنحك القدرة على التحليق وتجاوز واقعك.. لقاء الخميسى بتقرأ إيه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة لقاء الخميسى، صورة مع جمهورها ومتابعيها على السوشيال ميديا، أثناء قراءتها كتابًا جديدًا اقتنته، وانهماكها فى القراءة عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، وكتبت فى تعليقها على الصورة: "القراءة تأخُذُك لعوالم مختلفة ساحرة.. تَمنحُكَ القُدرة على التحليق وتجاوز واقِعُكَ الزمانى والمكانى.. تُثرى نفْسُك وتُغنى عقلُك وتُحلِق روحُك فى سماءِها المُبهرة".

يشار إلى أن الفنانة لقاء الخميسى، كانت قد حرصت، قبل عدة أيام، على مشاركة متابعيها بصورة جديدة تناهض فيها ختان الإناث، حيث ظهرت عبر حسابها على موقع إنستجرام بصورة وهى تمسك ورقة مكتوب عليها 3 جمل عبارة عن "الختان جريمة، لا لختان البنات، احميها من الختان"، ويأتى ذلك فى إطار الحملة التوعوية التى أطلقها المجلس القومى للمرأة بهدف القضاء على ختان الإناث.

يذكر أن الفنانة لقاء الخميسى، سبقىت هذه الصورة، بمغازلة زوجها محمد عبد المنصف حارس مرمى الفريق الكروى الأول بنادى وادى دجلة، بصورة لهما، والتى نشرتها عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، وكتبت فى تعليقها على الصورة "حبيبى"، وتفاعل أصدقاء وجمهور لقاء الخميسى، مع الصورة وتوجهوا إلى الله بالدعاء ليحميهما، متمنين لهما حياة هادئة سعيدة.

كما نشرت صورة قديمة لها فى العاصمة الإيطالية روما، لتستعيد بها ذكريات إحدى رحلاتها والتى علقت عليها: " once upon a time in rome" أى "ذات مرة فى روما"، وذلك فى اقتباس من اسم فيلم " once upon a time in hollywood"، الذى يشارك فى بطولته كل من براد بيت وليوناردو ديكابريو، وآل باتشينو، ومارجوت روبى، لورينزا ايزو، وداكوتا فانينج، وكيرت روسيل، والفيلم من إخراج وتأليف كوينتين تارانتينو.

كذلك سبق وشاركت الفنانة لقاء الخميسى، جمهورها عبر حسابها بموقع إنستجرام، بفيديو ترقص من خلالها على تتر مسلسل بـ 100 وش الذى شهد نجاحًا كبيرًا خلال عرضه فى شهر رمضان الماضى، وظهرت لقاء الخميسى، بصحبة أولادها وزوجها أثناء رقصهم وتفاعلهم على أغنية مليونير مليونير للمدفعجية، وعلقت قائلة: "مليونير مليونير.. بكرة هابقى مليونير" بينما حاز إعجاب جمهورها.

ويذكر أن الفنانة لقاء الخميسى، كانت شاركت متابعيها وجمهورها، عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام، بصورة ومقاطع فيديو لها من داخل منزلها، وهى ترتدى ملابس فضفاضة وقبعة على الطراز الأمريكى COWBOY، معلقة "ارتدى الملابس التى تجعلك سعيداً ومرتاحاً".