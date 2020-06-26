شكرا لقرائتكم خبر عن سارة عادل إمام تكشف تفاصيل عن حياة الزعيم فى لقاء تليفزيونى نادر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت سارة ابنة النجم الكبير عادل إمام، فى لقاء تليفزيونى نادر لأول مرة عام 1998 عندما كان عمرها قرابة 21 عامًا وكانت تدرس وقتها فى الفرقة الثالثة بكلية الإعلام بالجامعة الأمريكية، بعدما وضع عادل إمام سياجًا من السرية حولها وأخفاها عن عيون الصحافة والإعلام.

وتحدثت سارة عن علاقتها بوالدها، مؤكدة أنه ترك كل أمور تربيتها هى وأشقائها رامى ومحمد، إلى والدتهما، لافتة إلى أنها كانت عندما ترغب فى أخذ إذن أو موافقة على أى أمر تلجأ لوالدتها فكانت بمثابة "محطة مراقبة" قبل والدها، والذى وصفها خلال اللقاء بأنها "بونبوناية العيلة".

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عادل

وأكدت أن تلك العلاقة تغيرت وبدأت تأخذ مسارًا آخر تزامنًا مع دخول سارة المرحلة الجامعية، موضحًة أن والدها أصبح صديقًا مقربًا لها، وعند حدوث أى مشكلة تواجهها تعود لوالدها للحصول على النصيحة منه، وأضافت: "قربنا لبعض أكتر وبقيت بحكيله الحاجات اللى بتضايقنى وحاجات شخصية عنى".

وأكدت سارة أن والدها عادل إمام قال لها ذات مرة: "عمرك ما هتاخدي نصيحة من حد أكتر مني.. أنا مريت بحاجات كتير في حياتي وهقولك على المختصر المفيد.. وكلامه حطيته في مخي وأي حاجة تحصلي بقيت برجعله".

وأوضحت أن والدها لم يحدد لها شخصًا معينًا في الزواج مثلًا، مردفًة: "سايبلي الحرية الشخصية وواثق فيا"، وأكدت أن أكثر أكلة يحبها والدها هي "الملوخية" ويتناولها من يد والدتها، ويحب الحلويات بشكل كبير، كما أن مشروبه المفضل "الشاى".