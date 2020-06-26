شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. أورلاندو بلوم شايل بطيخة وبيتسوق بالشبشب والكمامة فى ماليبو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت عدسات المصورين النجم أورلاندو بلوم وهو يرتدى الشبشب والشورت والكمامة، أثناء رحلة تسوق فى ماليبو بكاليفورنيا، حيث خرج من أحد الأسواق المحلية وهو يحمل بطيخة وبعض المنتجات الغذائية ويقوم بوضعها فى سيارته البورش.

وفى سياق متصل ينتظر بلوم طفلته الأولى من خطيبته النجمة كاتى بيرى والتى تركها فى المنزل بصحبة كلبهما لحين شراء مستلزمات المنزل.

مؤخرا ظهر النجم اورلاندو بلوم وهو مغطى بالوشوم فى تريللر فيلم retaliation، وهو الفيلم الذى يظهر مدى عنف بلوم فى مواجهة ماضٍ مجهول سيكشف عنه الفيلم، حيث يظهر الحوار بالتريلر عن محادثة بين بلوم وأب بالكنيسة يطلب منه مسامحته علي فعل انتقامي يجب أن يقوم به، وهو الفيلم الذي سيعرض في يوليو المقبل.

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ويأتي عرض الفيلم في يوليو بعد تخفيف الحظر الذي تم فرضه بسبب فيروس كورونا. وكان موقع هوليوود ريبورتر كشف عن موعد فتح سلسلة دور العرض العالمية Cineworld أبوابها للجمهور في أوروبا بداية من الأسبوع المقبل، إضافة إلى قيامها بفتح دور العرض التي تملكها في أمريكا وبريطانيا يوم 10يوليو المقبل بما في ذلك سلسلة Regal التي تتبع Cineworld.

وقالت إدارة دور السينما إنها وضعت العديد من التغييرات بما يتلاءم مع الوضع الجديد بعد تفشي فيروس كورونا واستثمرت في مجال التكنولوجيا لضمان التباعد الاجتماعي وتجنب الحشود في السينمات.