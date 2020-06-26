شكرا لقرائتكم خبر عن وردة وطلت الصبحية.. شاهد شيرى عادل تستمتع بإجازة الصيف على البحر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستمتع الفنانة شيرى عادل، بإجازة الصيف على شاطئ إحدى المدن الساحلية، حيث ظهرت فى صورة جديدة على البحر بإطلالة صيفية رائعة، وارتدت شيرى فى الصورة قميصا أبيض مزين بوردة مطرزة على الظهر، ولم تكتب الفنانة أى تعليق على صورتها التى نشرتها عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، فيما تفاعل معها الجمهور بشكل كبير عن طريق التعليقات وعلامات الإعجاب.

يأتى هذا بعدما أسابيع من احتفال الفنانة شيرى عادل بعيد ميلاد شقيقها، حيث نشرت مطلع شهر يونيو الجارى، صورة تجمعهما عبر حسابها بموقع "انستجرام"، معلقة عليه: "لأن لدى أخ، سيكون دائما لى صديق.. أحب أخى.. عيد ميلاد سعيد وأتمنى لك حياة طويلة وسعيدة ومليئة بالصحة".

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وتعود الفنانة شيرى عادل إلى الدراما التليفزيونية هذا العام بعد غياب الفترة الماضية، بمسلسل "إلا أنا" حيث بدأت تصوير حكاية جديدة تقوم ببطولتها بعنوان "أمر شخصي" مع المخرج محمود كامل.

مسلسل "إلا أنا" قصة يسرى الفخرانى، تدور أحداثه فى 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور 10 حلقات، وتسرد تلك القصص وقائع وأحداث حقيقية فى معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة، وتتناول موضوعات مهمة مثل (الصمت الزوجى- طموح وكفاح المرأة والعنف ضد المرأة ونظرة المجتمع للمرأة المطلقة".

وكان آخر أعمال شيرى عادل مسلسل "السهام المارقة" الذى تم عرضه لأول مرة فى شهر رمضان 2018 على قناة أبو ظبي، وشارك فى بطولته شريف سلامة وهانى عادل ووليد فواز، وعدد من الفنانين العرب منهم التونسية عائشة بن أحمد واللبنانية دياموند أبو عبود والسعودى هشام فقيه والعراقى كامل إبراهيم وإخراج محمود كامل.