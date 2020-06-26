محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

حرص الفنان محمد عبدالرحمن والفنانة ميرنا جميل، على الترويج لمسلسلهما الدرامي "جمجوم وبم بم"، قبل عرضه على "شاهد vip" يوم ٩ يوليو المقبل.

ونشر عبدالرحمن، بوستر المسلسل عبر حسابه على تويتر، وعلق: "‏مسلسل ‎جمجوم وبم بم.. (الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق)، ابتداءً من ٩ يوليو على ‎شاهد vip".

فيما نشرت ميرنا، بوستر المسلسل عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "المسلسل الخطير ده.. هينزل يوم ٩ يوليو على شاهد.. متأكدة انكوا هتحبوه وهتحبوا فكرته".

المسلسل بطولة: محمد سلام ومحمد عبدالرحمن وميرنا جميل ومحمد محمود، وتأليف مصطفى صقر، محمد عز، كريم يوسف، إبراهيم خطاب، وإخراج إسلام خيري.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد عبدالرحمن وميرنا جميل يروجان لـ"جمجوم وبم بم" قبل عرضه في ٩ يوليو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.