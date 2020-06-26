باسم سمرة يبدأ تصوير فيلم جديد.. والمخرجة: افتكرت لحظة إيماني بنفسي وبحلمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:

بدأ الفنان باسم سمرة تصوير فيلم "سوء الرجالة"، مع الفنانة انتصار، وهو أول فيلم روائي طويل من إخراج نيفين شلبي.

وعبر حسابها بـ"فيسبوك"، نشرت نيفين عدة صور من "اللوكيشن"، وعلقت على إحداها: "لحظة لن تتكرر أول شوط في أول فيلم روائي طويل من إخراجي، لحظة وأنا أدامي أكتر من ٧٠ بني آدم منتظرين أقول اكشن، لحظة عدى عمري أدامي لحظات الشقى والتعب والحرمان والفقر لحظة افتكرت فيها ضعفي لما كان كل اللي حواليا ضد إني أكمل شغلي كمخرجة وشايفين إني مجنونة".

وأضافت: "وإن طريقي بلا أمل لما اقرب الناس ليك يرفضوك لإنك مختلف، أفتكرت لحظة إيماني بنفسي وبحلمي وبربنا أولا أن لكل مجتهد نصيب علشان أقدر أكمل، في اللحظة دي راح تعب السنين وفتحت صفحة جديدة على سوء الرجالة، علشان ابدأ مشوار جديد يمكن أصعب من اللي فات بس اللي متاكدة منه أن ربنا معايا وناس كتير بيحبوني وبحبهم في ضهري، وبإذن الله هاكمل على خير".