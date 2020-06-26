"بصحبة عائلتها".. نادين نسيب نجيم تقرر اكتشاف جمال طبيعة لبنان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:
كشفت الفنانة نادين نسيب نجيم، عن استمتاعها بزيارة عدد من المناطق الطبيعية في لبنان، بصحبة عائلتها.
ونشرت نادين، صورا لها مع أبناءها خلال رحلتهم، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "هيدا لبنان، هيدي شلالات بعقلين.. أجمل مناظر الطبيعة ببلدي الحبيب لبنان.. قررت هذه السنة أكتشف أنا وولادي جمال طبيعة لبنان بكل المناطق.. لو ما في سفر بلبنان بتحس حالك سافرت.. الله يحمي بلدي وشعبه ويرجّع أيام العزّ لبلدنا ولأمان لكل اللبنانيين.. ما نستاهل نعيش بفرح ونتمتع ببلدنا من دون هم ومشاكل ونكد".
يذكر أن نادين نسيب نجيم، تنتظر عرض مسلسلها الدرامي الجديد "٢٠٢٠"، بعد خروجه من السباق الرمضاني الماضي.
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