"أيام وكل حاجة ترجع زي الأول".. سعد الصغير يعلق على قرار فك الحظر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

حرص الفنان سعد الصغير، التعليق على قرار رئيس الوزراء، بفك الحظر تدريجيا.

وكتب الصغير، عبر حسابه على إنستجرام، قائلا: "إن شاء الله، نستعد بقوة، وخلاص أيام وكل حاجة ترجع زي الأول وأكتر كمان، زي ما في حاجات دلوقتي رجعت تاني".

وأضاف: "في بهجة وفرح وخير جاي إن شاء الله، البلد ترجع ونرجع كلنا مع بعض خلال الأسابيع القادمة.. كل عام وأنتم بخير، يا رب دايما مع بعض".

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قراراً بالإجراءات التي سيبدأ العمل بأحكامها اعتباراً من يوم السبت الموافق 27 يونيو 2020، لحين إشعار آخر، مع خضوع جميع الإجراءات الواردة فيه للمتابعة لتقدير الموقف، ومنها، إلغاء حظر انتقال وتحرك المواطنين، بكافة أنحاء الجمهورية، على جميع الطرق.