قلقت من بـ"100 وش" ونجوم لن تكرر التعاون معهم.. تصريحات كاملة أبوذكري لـ"أسرار النجوم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:

حلت المخرجة كاملة أبو ذكري، ضيفة حلقة أمس الخميس، ببرنامج "أسرار النجوم"، مع الإعلامية إنجي علي، المعروض على راديو "نجوم FM"، وخلال الحلقة تحدثت كاملة عن العديد من التفاصيل المتعلقة بآخر أعمالها "بـ100 وش"، كما تطرقت في لقاءها للحديث عن مشاريعها القادمة ومقاييس اختيارها لأبطال أعمالها.

ويستعرض "الخليج 365"، أبرز تصريحات كاملة أبو ذكري لـ "أسرار النجوم":

- أعربت كاملة عن اندهاشها من النجاح الذي حققه مسلسل بـ"100 وش"، قائلة: "لم أتوقع نجاحه بهذا الشكل أو ربع ما حصل، وحتى الآن أنا مخضوضة، وكانت مجازفة من البداية، وأستاذ جمال العدل مكتبه بجانب بيتي وكلمني وقال لي تعملي مسلسل كوميدي بطولة آسر ياسين ونيللي كريم قلت له أعمل، وتعبت من فكرة تصنيفي في فكرة المسلسلات العميقة والحزينة أو بها وجع، شخصيا بتوجعني، والعكس صحيح لو مسلسل كوميدي بابتسم، وكان نفسي ألاقي الفرصة لتقديم هذا النوع، وجمال العدل خيره عليّ وهذا تعاوننا الثالث بعد سجن النسا وواحة الغروب".

- وعن مقاييس اختيارها لنجوم الكوميديا في العمل، قالت: "قرأنا السيناريو كذا مرة لم نكن نضحك وكنت مكشرة تكشيرة ثقيلة خلف الكاميرا ولم أكن مدركة أن العمل سينجح بهذه الطريقة، ومش معنى إنه كوميدي فأكون وراء الكاميرا بضحك فقط ولكن يريد تصوير وكاستينج وتمثيل جيد، مثل أي عمل فيه قاعدة ومش ناس جاية تهرج".

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- وأكدت كاملة رغبتها في التنوع والخروج من قالبها الدرامي المعتاد: "الكوميدي مش بعيد عني أوي وظهر في أعمالي السابقة مثل (ذات)، ولكن 20% أو 10% من العمل ولكن في بـ100 وش كان 100% وأنا بحب الأعمال الكوميدي، وأحب أعمل كوميدي تاني، ولكن حاليا أريد العودة للدراما، وكنت قلقانة يكون سقطة بالنسبة لي ومرعوبة إني معي نيللي وآسر وهما غير مصنفين ممثلين كوميديانات، ولو طلع دمك تقيل الجمهور بيقفل منك تماما، ولو أي حد قال عليهم كلمة كان سيكون صعبا علي شخصيا".

- وروت كاملة كواليس تعاملها مع بعض النجوم، مؤكدة إنها لن تكرر العمل مع بعضهم: "اشتغلت مع ممثلين تعبوني ولم أتعامل معهم بعد ذلك، فيه ممثل يريد أن يمسك روح الشخصية ويكون مهتم بجنون بالعمل مثل أحمد الفيشاوي وعمره ما يزعجني، ولكن فيه ممثلين أخلاقه مع من حوله بتكون مش عجباني ويعامل الأقل منه بطريقة فيها سفالة وهذا لا أعتبره ممثل ويأتي للمخرج ويتعامل بشكل آخر، وبشعر أنه كذاب وشخص منافق، أو تعتقد أنها نجمة وتتأخر على اللوكيشن والباقي منتظرينها، لا أحب العمل مع هؤلاء مجددا".

- وأكدت أن المنتج جمال العدل يثق بها وبطريقة اختيارها لأبطال أعمالها، قائلة: "عارفة إني معنديش حسابات في اختيار الممثلين، وأول حاجة في كاستينج بـ100 وش كنت عايزة ممثلين غير معروفين في عالم الكوميديا، وهما تقال ومعروفين في عالم المسرح باستثناء إسلام إبراهيم وهو رائع وموهوب موهبة كبيرة، مثلا نجلاء شخصية كئيبة ورغاية وبتعمل دورها وهنا الضحك يأتي من الموقف، وشريف دسوقي (سبعبع) رأيته في ليل خارجي ومن ساعتها وضعته في ذهني لاستغلال موهبته الجبارة، وأول ترشيح كانوا هما العصابة ولم يكن هناك آخرين تم ترشيحهم".

- وعن أعمالها السابقة، قالت المخرجة الكبيرة: "أشاهد أعمالي السابقة وألوم نفسي وأقول كان لدي أفضل والسيناريو لو اشتغلنا عليه أكثر كان هيبقى أحسن، وأحيانا بكون مبسوطة خصوصا في مسلسل (ذات) تحديدا وكان كل حلقة بحدث وسنين معينة وكأنها معمولة فيلم".

- وتحدثت كاملة عن بدايتها، مؤكدة إنها تتلمذت على يد العمالقة محمد خان وعاطف الطيب وخالد جلال وأسامة فوزي ورضوان الكاشف: "كل واحد تربيت على يده ومن وأنا 16 سنة كنت في اللوكيشن وشاهدت أحمد زكي يمثل أمامي وهم من رأيت على يدهم السينما اللي اختفت حاليا، ولذلك نفسي أرجع للسينما وكثرة العمل في التليفزيون يستنزفك وعبارة عن ماكينة تعمل حلقات وتكون في فلوس وهو أمر غير ممتع بالنسبة لي، وقبل موضوع الكورونا الناس كانت بدأت ترى تنوع ونجاح مثل (الفيل الأزرق) و(الممر) ويارب السينما ترجع".

وكشفت كاملة أبو ذكري عن أعمالها المقبلة، مؤكدة إنها تعاقدت على فيلم جديد مأخوذ عن رواية "تحت المظلة"، للأديب الكبير نجيب محفوظ: "فيه رواية لنجيب محفوظ أتمنى أعملها وهو فيلم ومضيته بالفعل قبل مسلسل بـ100 وش، والمعالجة كانت ستكتب ولم يحدث حتى الآن، وهذا حلمي ويارب المشروع يشوف النور ويارب يكون فيه خالد النبوي ومنة شلبي وآسر ياسين ونيللي كريم".

وشاركت كاملة أبو ذكري في رمضان المنقضي بمسلسل "بـ100 وش" بطولة كل من نيللي كريم وآسر ياسين وعلا رشدي وإسلام إبراهيم ومصطفى ‏درويش ‏وشريف ‏دسوقي ومن تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل.