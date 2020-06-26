عزوز عادل يكشف لـ"الخليج 365" آخر تطورات الحالة الصحية للفنان محمود جمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب_ هاني صابر :

كشف الفنان عزوز عادل، عضو نقابة المهن التمثيلية، آخر التطورات الصحية للفنان القدير محمود جمعة، الذي دخل في غيبوبة، ويتواجد في مستشفى بنها الجامعي.

وقال عزوز، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن نقابة المهن التمثيلية تتابع حالة الفنان محمود جمعة أول بأول مع ابنته والأطقم الطبية المتابعة لحالته الصحية بالمستشفى.

Advertisements

وأضاف، أن جمعة، لا زال داخل مستشفى بنها في العناية المركزة، ولا تزال حالته الصحية صعبة، وعلى جهاز التنفس الصناعي.

وطالب عزوز الجمهور ، بالدعاء أن يشفيه المولى عز وجل ويرفع عنه التعب والألم، وأن يعيده لأهله سالما.

يُذكر أن آخر أعمال الفنان محمود جمعة، مسلسل "قوت القلوب"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ مجدي أبو عميرة، ﺗﺄﻟﻴﻒ محمد الحناوي، بطولة: ماجدة زكي، محمد أنور، إسلام جمال، سهر الصايغ، كارولين عزمي، ديانا هشام، فراس سعيد، وشارك جمعة في أكثر من عمل درامي منها "كلبش" و"بحر" و"بركة" و"زلزال" وغيرها.