أحمد فلوكس لوالدته الراحلة: "لا شيء مثل حبك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

حرص الفنان أحمد فلوكس، على توجيه رسالة لوالدته الراحلة، عبر حسابه على إنستجرام.

ونشر فلوكس، صورة والدته، وعلق: "خذيني.. لا شئ مثل حبك"، ليتفاعل معه متابعيه، طالبين لها الرحمة وأن يهديها اليوم الجمعة ما قراءة بعض آيات القرآن الكريم.

يذكر أن الفنان أحمد فلوكس، تعاقد مؤخراً على بطولة مسلسل جديد يحمل اسم "زكريا" من إخراج حسام الجوهري.