محمد عشوب يكشف لـ"الخليج 365" عن شخصيات حقيقية تمنى أحمد زكي تجسيدها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال الماكير الكبير محمد عشوب إن الفنان أحمد زكي، كانت لديه أحلام كثيرة، تتعلق بتقديم حياة أكثرمن شخصية حقيقية في أعمال فنية.

وتابع في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "أحمد زكي كان عنده طموح كبير جدًا، إنه يعمل شخصيات كثيرة، كان عايز يعمل الرئيس محمد حسني مبارك، والملك عبدالعزيز آل سعود، وأسامة بن لادن. كان في دماغه أحلام كتيرة إنه يقدم كل الشخصيات دي، وشخصيات تاريخية أخرى، لكن الموت خطفه وهذا قدر ربنا ولا اعتراض عليه".

وعن مسلسل "الإمبراطور"، الذي يكتبه الكاتب الكبير بشير الديك، عن قصة حياة الفنان الراحل أحمد زكي، على أن يجسده الفنان محمد رمضان، قال عشوب "أستاذ بشير الديك طبعا أكبر من إني أقوله أو أي حد يقوله يكتب إيه، بشير الديك حريص حرصًا تامًا على أن يكتب مسلسلاً يليق باسمه ويليق بتاريخ أحمد زكي".

كان عشوب وصف اختيار رمضان لأداء شخصية أحمد زكي، بالاختيار الموفق، مشددًا على وجود شبه كبير في الشكل والروح بينهما.