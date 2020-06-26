تراند اليوم : شاهد.. فنان لبناني شهير يأكل من القمامة والسبب صادم



تداول رواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يظهر فيه الفنان اللبناني الشهير ميشال أبو سليمان، وهو يأكل من القمامة، تجسيداً للوضع الذي وصل اليه المواطن اللبناني.

ونشر الفيديو "أبو سليمان" عبر حساباته الرسميّة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان :"يا ثورة وحقوق يا زبالة"، بدا فيه وهو يأكل من القمامة تعبيراً عن معاناة ووجع اللبنانيين من جرّاء ما وصلت اليه الامور من أوضاع مزرية للغاية.

وتوّجه إلى المواطنين المستغربين بالقول "هل تتساءلون إن كان ميشال أبو سليمان يأكل من القمامة؟ فردّ مؤّيداً: نعم، يجب أن نتعوّد على الأكل من القمامة لأنه إذا لم ننزل إلى الثورة للمطالبة بحقوقنا فسنأكل جميعنا من القمامة بعد 8 أشهر".

وأبدى متابعوه تعاطفه وتأييدهم لرأيه معبرين عن تخوفاتهم من الأزمة الاقتصادية الكبيرة التي يعيشها لبنان الآن، والتي تهدد مستقبل البلد العربي.

— mouniralayli (@Mouniralayli)