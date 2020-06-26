تراند اليوم : صدمة.. إصابة فنان مصري شهير بفيروس كورونا



أعلنت الفنانة منى إش إش، إصابة والدها الملحن حسن إش إش بفيروس كورونا المستجد بعد أن أعلنت قبل أيام هي إصابتها أيضا وعلى ما يبدو أنها نقلت العدوى لوالدها.

ونشرت فيديو له أثناء تلاوة القرآن، وعلقت عليه كاتبة: "الكورونا راحت لبابا لحد بيته زى ماجتلى لحد بيتى.. اللهم لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فينا. يارب إشفى أبويا وعافيه وإشفينى وإشفى كل مريض يتألم.. آمين يارب العالمين".

وتابعت: "من فضلكم الدعاء ربنا يزيح عنا وعنكم الوباء والابتلاء.. الفيديو ده فى رمضان 2020.. أى حد يتعب يتصل ب105 ويختار رقم 3 والله بيردوا على طول دكاترة محترمين".

A post shared by Mona Esh Esh (@monaeshesh) on Jun 25, 2020 at 5:28pm PDT