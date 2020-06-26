تراند اليوم : ظهور نادر لابنة "عادل إمام".. هذا ما قالته عن والدها



في ظهور نادر، كشفت سارة عادل إمام عن تفاصيل علاقتها بابنة الممثل المصري عادل إمام، ذلك خلال مقابلة مع التليفزيون المصري، أعادت قناة "ماسبيرو زمان" عرضها.

وسارة هي الابنة الوحيدة لابنة النجم المصري الأبرز، إلى جانب ابنيه المخرج رامي إمام، والممثل محمد إمام. وهي متزوجة من نجل رجل أعمال إخواني.

وفي اللقاء تحدث إمام عن ابنته وقتها كانت تدرس في الجامعة الأمريكية كلية الإعلام، ووصفها بأن دمها خفيف و"حبة الفراولة في سوق السمك والشيء اللطيف في العائلة".

واعتبر أن لديها نظرة ثاقبة في الأشخاص عندما تحب شخص أو لا تعجب به يكون رأيها صحيح، وأنها مجتهدة في دراسته.

فيما قالت سارة إن والدها يدللها باسم "ساسو". وأشارت إلى أنه كان يترك كل الأمور الخاصة بحياتها لوالدتها، هي تراقب ما تفعله وتخبره.

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وذكرت أن أي شيء تريده تطلبه من والدتها أولاً، وأشارت إلى أنها كانت تشعر بالرهبة ناحية والدها في الصغر، إلا أنه بعد دخولها الجامعة تقربت من والدها أكثر وأصبحت تحكي له كل شيء وتأخذ نصائح منه.

ووصفت سارة، والدها بأنه شخص متفاهم لا يفرض عليها رأيه، يترك لها الحرية الشخصية في اختياراتها. وتحدثت عن أكثر أكلة يحبها والدها وهي "الملوخية" ويحب الشاي ولا يحب القهوة، ويحب الحلويات كثيرا.

وكان إمام عبر عن رفضه برفض السماح لابنته بدخول الساحة الفنية، بسبب العادات والتقاليد التي يرفضها. الأمر إلى رفضه أن يتم تقبيل ابنته، الأمر الذي أثار ضجة كبيرة في الوسط الفني.

وفي عام 2004، تزوجت سارة من أحمد مقبل، نجل القيادي الإخواني نبيل مقبل.





